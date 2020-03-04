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Правительству Украины нужны новые "мозги и сердца", заявил Зеленский
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РИА Новости

Правительству Украины нужны новые "мозги и сердца", заявил Зеленский

17:30 04.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству необходимы новые "мозги и сердца".
"Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца", - заявил Зеленский в парламенте.
По его словам, у действующего кабмина во главе с Алексеем Гончаруком есть достижения, но украинцам этого мало. Зеленский отметил снижение инфляции, борьбу с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации предприятий.
Виктор Медведчук
Вчера, 13:05
Медведчук считает, что Украине нужно менять курс, а не правительство
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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