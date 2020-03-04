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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T00:02+0300
https://ria.ru/20200304/1568167830.html
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/65/1560086520_0:98:3295:1951_1036x0_80_0_0_c230f8bbd4088ed8533c3b6eeb4b66bf.jpg
РИА Новости

В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

22:00 04.03.2020 (обновлено: 00:02 05.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Турция рассчитывает на достижение соглашения с Россией по урегулированию ситуацию в Идлибе по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
По его словам, главная цель предстоящей встречи — обеспечить перемирие в сирийской провинции.
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"У нас с Россией всесторонние отношения. Мы обсудим шаги, которые можем предпринять для обеспечения перемирия", — сказал представитель турецкого президента.
Калын подчеркнул, что достижение соглашения снизит напряженность и поможет разрешению кризиса с беженцами.
"Нужно добиться решения не военным, а дипломатическим путем", — добавил он.
Встреча Путина и Эрдогана пройдет завтра в Москве.

Обострение в Идлибе

В конце января сирийская армия начала наступательную операцию в провинции против террористов.
Спустя несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска. Кроме того, в Анкаре сообщили об ответном ударе по правительственным силам и о многочисленных потерях в сирийской армии. В последующем российский Центр по примирению опроверг эту информацию.
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В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить при помощи российских Су-24, которые поднялись в небо по запросу Дамаска.
В Москве выразили обеспокоенность поддержкой Анкарой боевиков. Кроме того, президент Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который назвал главным условием урегулирования в Идлибе выполнение Сочинского соглашения. В свою очередь, Путин выразил обеспокоенность из-за активизации экстремистов в провинции. Глава государства также отметил необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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Уже 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Вслед за этим турецкие власти сообщили о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийской армии. Анкара сочла случившееся "нападением" на НАТО и запросила консультации на уровне послов стран — членов альянса. Как отметили в Госдепе, США поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку.
После этого Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкий лидер попросил оставить Дамаск "один на один" с Анкарой. Сегодня же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции, напомнил, что Россия — это единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Арабской Республике на законных основаниях. Представитель Кремля также заявил, что российские военные продолжат борьбу с террористами.
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Сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство над Идлибом. В Дамаске предупредили, что любые самолеты, замеченные в этом районе, будут восприняты как враждебные и сбиты.
Источник РИА Новости рассказал, что сирийская армия уже уничтожила шесть турецких беспилотников, наносивших удары по позициям правительственных войск.
В свою очередь, турецкие истребители сбили три сирийских военных самолета, которые наносили удар по террористам.
В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинМоскваТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Вот, жителей ЛДНР можно назвать оппозицией украинскому режиму. Но они ведь не пытаются, грубо говоря, бомбить Киев, даже не совершают вылазки за линии разграничения. При этом их называют террористами. А вот сирийская "оппозиция" то и дело нападет на всех вокруг, но ее считают почему-то повстанцами, благородными борцунами с режимом Асада. Вот как так получается в этом безумном мире?
4 марта, 21:57
Von Stirliz
6300002
Это называется "Ставить все с ног на голову", чем постоянно занимаются США и Запад. Для них все чёрное - это белое, и наоборот, они живут не в нашем человеческом мире, а в их, дьяволом перевернутом, мире. И это касается всего : Истории, географии, политики, морали, совести, вообще всего.
4 марта, 22:39
Александр Невский
2000111
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