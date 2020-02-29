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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T00:05+0300
https://ria.ru/20200229/1565459594.html
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565467007_0:323:3065:2047_1036x0_80_0_0_15f0475b5d6889280615b95967a3b2da.jpg
РИА Новости

Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии

12:05 29.02.2020 (обновлено: 00:05 01.03.2020)
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© AFP 2020 / Ahmad Al-AtrashМестные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
© AFP 2020 / Ahmad Al-Atrash
АНКАРА, 29 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.
"Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно", — сказал он, выступая в Стамбуле.
Эрдоган добавил, что призвал Путина "уйти с пути Турции", передает агентство "Анадолу".
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Эрдоган также сообщил, что число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36.
"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", — добавил президент Турции.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.
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В результате погибли более 30 турецких военных, еще несколько десятков получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что нестабильность стала результатом действий террористов.
Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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