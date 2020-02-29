Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии

"Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно", — сказал он, выступая в Стамбуле.

Эрдоган добавил, что призвал Путина "уйти с пути Турции", передает агентство "Анадолу"

Эрдоган также сообщил, что число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", — добавил президент Турции.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.

В результате погибли более 30 турецких военных, еще несколько десятков получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что нестабильность стала результатом действий террористов.

Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.