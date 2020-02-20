Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор

Как говорится в сообщении Кремля, президенты России, Франции и канцлер Германии уделили особое внимание ситуации в Идлибе . В частности, Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В свою очередь, Макрон и Меркель сообщили о готовности поспособствовать снижению напряженности в Идлибе. Также стороны акцентировали важность недопущения гуманитарных последствий для мирного населения.

Кроме того, президент Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести совместную встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить обострение ситуации в Сирии.

В ходе разговора лидеры трех стран также поддержали соблюдение перемирия в Ливии и возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции. Помимо этого, российский президент выразил соболезнования Меркель из-за стрельбы в Ханау , жертвами которой стали девять человек.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после начала сирийского наступления в провинции в конце января. В начале февраля Анкара сообщила о гибели нескольких турецких военнослужащих из-за действий Дамаска.

Турция потребовала прекратить наступление. В свою очередь, российские и сирийские власти отмечали, что правительственные войска действуют с целью очистить Идлиб от террористов.