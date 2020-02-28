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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T19:34+0300
https://ria.ru/20200228/1565349451.html
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_55:509:2792:2048_1036x0_80_0_0_a4a0fed8a695f0decf3b6e00d2b744fc.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

19:15 28.02.2020 (обновлено: 19:34 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. События в сирийском Идлибе, накаленные в четверг, требовали переговоров между Россией и Турцией, чтобы не допустить разрастания конфликта. Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.

Продолжить переговоры

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, стороны договорились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне. В то же время российский президент отметил приоритетный характер в борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.
В ходе заседания Совета Безопасности российскому лидеру доложили, что в Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе. Лавров же заявил, что между Москвой и Анкарой сохраняется пространство для диалога по сирийскому урегулированию и по ситуации в Идлибе в частности. Он отметил, что российские переговорщики продолжат консультации в Турции по обстановке в Идлибе.
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"Убежден, если военные, дипломаты и представители служб безопасности наших стран смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации в Идлибе, эти договоренности могут быть переведены на язык практических действий", — сказал Лавров, подчеркнув, что между российскими и турецкими военными на земле налажен постоянный контакт.
Лавров добавил, что Россия полностью привержена договоренностям президентов по Идлибу.

Борьба с террористами

А вот тема борьбы с боевиками получила развитие и на заседании Совбеза, и в выступлении Лаврова. Постоянные члены Совбеза отметили, что случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, отмечалось, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза.
На совещании было подчеркнуто, что ни один из военных не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности на наблюдательных постах турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков. Вместе с тем, подчеркнули участники совещания, "в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических бандформирований российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на упомянутых наблюдательных постах".
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Также было подчеркнуто, что Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой Республики вдоль сирийско-турецкой границы.
Лавров же в своем выступлении заявлял, что Россия предостерегает Запад от повторения ошибки по признанию террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* для достижения своих геополитических интересов в Сирии. "Я призываю всех наших коллег помнить о том, что с террористами какие-либо сделки невозможны, а тем более делать на них ставку в решении таких проблем, которые стоят в контексте сирийского урегулирования", — сказал глава МИД России, отметив, что западные партнеры должны руководствоваться интересами всех задействованных в том или ином конфликте игроков, а не только своими.
Лавров указал, что проблема в идлибской зоне деэскалации в том, как на практике выполняются договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе передача координат. Также он отметил, что сирийская армия имеет полное право бороться с террористами в Идлибе, Москва не может ей этого запретить.

Соболезнования и надежда

Глава российского МИД выразил также соболезнования турецкой стороне из-за потерь в Сирии. "Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена. И наши военные на земле готовы эту работу продолжать", — сказал Лавров.
При этом участники совещания Совбеза выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции.
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В Совбезе ООН подтвердили обсуждение ситуации в Идлибе в пятницу
Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.
Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее глава МИД России заявлял, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСергей ЛавровСовет Безопасности ООНВладимир ПутинТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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