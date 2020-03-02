В ОП прокомментировали решение суда по делу Котова

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение о новом апелляционном рассмотрении дела активиста Константина Котова дает уверенность в том, что Россия является правовым государством, а юридическая система в части коррекции ошибок работает, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Котова. По словам адвокатов молодого человека, он будет ожидать разбирательства в апелляционной инстанции в одном из столичных СИЗО, куда его доставят в ближайшее время. Адвокат Мария Эйсмонт выразила убеждение, что решение суда первой инстанции будет отменено, а Котов – оправдан.
"Для любого юриста, для любого адвоката это очень правильное решение. Я думаю, что очень важно, чтобы наши правоприменительные, судебные органы понимали, что лучше таких ошибок не допускать. Я считаю, что и правозащитники, и адвокаты, и большинство моих коллег это решение приветствуют. Я хочу подчеркнуть, что если есть такие решения, значит, есть уверенность, что мы живем в правовом государстве, все-таки мы можем исправить наши ошибки. Это говорит о том, что наша система юридическая, в том числе по коррекции ошибок, она работает", - отметил Гриб.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.
Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.
Котов был арестован Пресненским судом столицы в августе прошлого года. В СИЗО он сыграл свадьбу с фигуранткой дела "Нового величия" Анной Павликовой, с которой он поддерживал связь еще до своего задержания. В ноябре программиста этапировали в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области.
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