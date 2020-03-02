В ОП прокомментировали решение суда по делу Котова

Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Котова. По словам адвокатов молодого человека, он будет ожидать разбирательства в апелляционной инстанции в одном из столичных СИЗО, куда его доставят в ближайшее время. Адвокат Мария Эйсмонт выразила убеждение, что решение суда первой инстанции будет отменено, а Котов – оправдан.

"Для любого юриста, для любого адвоката это очень правильное решение. Я думаю, что очень важно, чтобы наши правоприменительные, судебные органы понимали, что лучше таких ошибок не допускать. Я считаю, что и правозащитники, и адвокаты, и большинство моих коллег это решение приветствуют. Я хочу подчеркнуть, что если есть такие решения, значит, есть уверенность, что мы живем в правовом государстве, все-таки мы можем исправить наши ошибки. Это говорит о том, что наша система юридическая, в том числе по коррекции ошибок, она работает", - отметил Гриб.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.

Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин . В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.

Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура

Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.