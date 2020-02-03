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Генпрокуратура просит снизить срок Котову до одного года
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РИА Новости

Генпрокуратура просит снизить срок Котову до одного года

19:23 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов у Пресненского суда Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. 14 августа 2019
Константин Котов у Пресненского суда Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. 14 августа 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит снизить наказание до одного года лишения свободы Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.
При этом ранее защита подала кассационную жалобу на приговор.
"В жалобе сказано, что Генпрокуратура просит отменить приговор Тверского суда, апелляционное постановление Мосгорсуда изменить и снизить назначенное ему наказание до одного года лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
В тексте жалобы указано, что суд не учел смягчающие обстоятельства и назначил Котову наказание в виде четырех лет лишения свободы, срок которого приближен к максимально возможному по статье 212. 1 УК РФ. В Мосгорсуде также не была дана должная оценка отсутствию в приговоре мотивации размеры данного срока. Генпрокуратура считает, что при таких обстоятельствах назначенное наказание нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости.
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Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 31 марта проверить законность приговора Котову. Впоследствии Конституционный суд постановил пересмотреть это громкое дело.
Котова задержали 10 августа прошлого года вскоре после не согласованного с мэрией шествия в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах, но, несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
В конце концов он стал фигурантом уже уголовного дела и получил по статье 212.1 УК РФ четыре года колонии, впоследствии это наказание в качестве апелляционной инстанции утвердил Мосгорсуд. Сам Котов виновным себя не считает.
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Защита Константина Котова подала новую жалобу на приговор
3100224
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Константин КотовГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
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