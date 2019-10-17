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РИА Новости

Фигурантка дела "Нового величия" и программист Котов поженились в СИЗО

12:24 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова и осужденный на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций программист Константин Котов сыграли свадьбу в столичном СИЗО, сообщила РИА Новости сестра невесты Анастасия.
"Только что церемония бракосочетания, проходившая около получаса, завершилась. Анна вышла из СИЗО-1 в свадебном платье и уже с кольцом. Константину поставили штамп в паспорте в изоляторе, Анна чуть позже получит его в ЗАГСе", - рассказала собеседница агентства.
Мосгорсуд 14 октября признал законным приговор суда первой инстанции, по которому Котов получил 4 года колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ. Молодого человека задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, одно из предыдущих его задержаний произошло во время акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия".
Павликова содержится под домашним арестом. Дело "Нового величия" об организации экстремистского сообщества сейчас рассматривается Люблинским судом Москвы по существу.
До ареста Котов неоднократно приходил поддержать Павликову и Марию Дубовик в суд.
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Константин КотовАнна ПавликоваМосковский городской судМоскваОбщество
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