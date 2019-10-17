Фигурантка дела "Нового величия" и программист Котов поженились в СИЗО

"Только что церемония бракосочетания, проходившая около получаса, завершилась. Анна вышла из СИЗО-1 в свадебном платье и уже с кольцом. Константину поставили штамп в паспорте в изоляторе, Анна чуть позже получит его в ЗАГСе", - рассказала собеседница агентства.