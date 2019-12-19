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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562602992.html
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
https://cdn23.img.ria.ru/images/155749/36/1557493628_0:282:3088:2019_1036x0_80_0_0_31aadc9d3df1b8a4208a62e927c6d46e.jpg
РИА Новости

Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова

16:59 19.12.2019 (обновлено: 17:00 19.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с фигурантом дела о беспорядках в Москве Константином Котовым, приговоренным к 4 годам колонии.
"Я посмотрю, я услышал", - сказал он уже на выходе из зала, где прошла его итоговая пресс-конференция.
Он также отметил, что во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. "За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится, допустим, перекрытие границ, в некоторых странах до десяти лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче", - пояснил он.
"Кстати говоря, во всех правовых системах за неоднократное нарушение ужесточают и ответственность, с административной переходит на уголовную. Тем не менее, я посмотрю", - заверил он.
Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
Перед встречей президента с членами Совета по правам человека, в которой принимал участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, журналисты спросили его, будет ли администрация контролировать развитие дела Котова.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаКонстантин КотовСергей КириенкоВладимир ПутинМоскваРоссияПроисшествия
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