Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с фигурантом дела о беспорядках в Москве Константином Котовым, приговоренным к 4 годам колонии.

"Я посмотрю, я услышал", - сказал он уже на выходе из зала, где прошла его итоговая пресс-конференция.

Он также отметил, что во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. "За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится, допустим, перекрытие границ, в некоторых странах до десяти лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче", - пояснил он.

"Кстати говоря, во всех правовых системах за неоднократное нарушение ужесточают и ответственность, с административной переходит на уголовную. Тем не менее, я посмотрю", - заверил он.

Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.