Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Константина Котова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — огласила решение судебная коллегия.
Дожидаться очередного заседания Котов будет уже не в колонии, а в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца.
В ходе процесса интересы Котова защищали сразу 14 адвокатов. В разбирательстве также принимали участие представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Они довели до сведения суда, что омбудсмен считает приговор Котову излишне суровым.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
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В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.
Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 года колонии.
Котов был арестован Пресненским судом столицы в августе прошлого года. В СИЗО он сыграл свадьбу с фигуранткой дела "Нового величия" Анной Павликовой, с которой он поддерживал связь еще до своего задержания. В ноябре программиста этапировали в исправительную колонию в город Покров Владимирской области.
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