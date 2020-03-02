Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. Архивное фото

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Константина Котова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — огласила решение судебная коллегия.

Дожидаться очередного заседания Котов будет уже не в колонии, а в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца.

В ходе процесса интересы Котова защищали сразу 14 адвокатов. В разбирательстве также принимали участие представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Они довели до сведения суда, что омбудсмен считает приговор Котову излишне суровым.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.

Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин . В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.

Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.

Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 года колонии.