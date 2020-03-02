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2020-03-02T16:19+0300
https://ria.ru/20200302/1566907314.html
Кассационный суд отменил приговор Константину Котову
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РИА Новости

Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

15:31 02.03.2020 (обновлено: 16:19 02.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Константина Котова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — огласила решение судебная коллегия.
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Дожидаться очередного заседания Котов будет уже не в колонии, а в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца.
В ходе процесса интересы Котова защищали сразу 14 адвокатов. В разбирательстве также принимали участие представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Они довели до сведения суда, что омбудсмен считает приговор Котову излишне суровым.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
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В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.
Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 года колонии.
Котов был арестован Пресненским судом столицы в августе прошлого года. В СИЗО он сыграл свадьбу с фигуранткой дела "Нового величия" Анной Павликовой, с которой он поддерживал связь еще до своего задержания. В ноябре программиста этапировали в исправительную колонию в город Покров Владимирской области.
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Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинМосковский городской судКонстантин КотовМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Человек сам выбрал свой путь, никто его силой не гнал на несанкционированные митинги. И сразу вся "рать" правозащитников ополчилась. Как же , он ведь против государства, значит неприкосновенен. Пятая колонна специально устраивает провокации. Подай заявку и митингуй пока не охрипнешь. Но ,тогда Запад грантов не даст. Сажать таких надо на полную катушку, по максимуму, соблюдай законы. Вот Немцова мало кто любит, но митинг и шествие провели и что, кто то пострадал?
2 марта, 16:00
АГАлександр Гислер
23000121
Один год это очень мало . За это время он даже не научиться есть чернильницы из хлебного мякиша. А без этого какой ,ты революционер .
2 марта, 16:10
Я Яшка Пётр
13500018
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