Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пятый канал опубликовал кадры с места гибели мужчины и его малолетней дочери в Богородском городском округе на фестивале "Внедорожная Масленица".
Ранее ГСУ СК по Московской области сообщило, что 1 марта в деревне Марьино городского округа Электроугли проводилось массовое мероприятие с внедорожниками.
По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Лебедочный трос порвался во время использования и отлетел в ребенка и мужчину. Они скончались на месте.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. Ее проведение поручено Ногинской городской прокуратуре. На место происшествия выехал Ногинский городской прокурор Дмитрий Пантелеев.