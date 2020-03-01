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В Подмосковье начали проверку после гибели мужчины и ребенка
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РИА Новости

В Подмосковье начали проверку после гибели мужчины и ребенка

16:51 01.03.2020 (обновлено: 19:18 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью мужчины и его малолетней дочери в Богородском городском округе, сообщает в воскресенье ведомство.
Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что 1 марта в правоохранительные органы поступила информация, что в одной из деревень городского округа Электроугли обнаружили тела мужчины и пятилетней девочки.
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По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Лебедочный трос порвался во время использования и отлетел в ребенка и мужчину. Они скончались на месте.
"Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре. На место происшествия выехал Ногинский городской прокурор Дмитрий Пантелеев", - говорится в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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Ю.Юрий .
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