В Подмосковье начали проверку после гибели мужчины и ребенка

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью мужчины и его малолетней дочери в Богородском городском округе, сообщает в воскресенье ведомство.
Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что 1 марта в правоохранительные органы поступила информация, что в одной из деревень городского округа Электроугли обнаружили тела мужчины и пятилетней девочки.
По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Лебедочный трос порвался во время использования и отлетел в ребенка и мужчину. Они скончались на месте.
"Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре. На место происшествия выехал Ногинский городской прокурор Дмитрий Пантелеев", - говорится в сообщении.