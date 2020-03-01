В Подмосковье начали проверку после гибели мужчины и ребенка

Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что 1 марта в правоохранительные органы поступила информация, что в одной из деревень городского округа Электроугли обнаружили тела мужчины и пятилетней девочки.

По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Лебедочный трос порвался во время использования и отлетел в ребенка и мужчину. Они скончались на месте.