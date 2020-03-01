В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
"На месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку произошедшего", — рассказали представители ведомства.
По данным Пятого канала, гости мероприятия катались на внедорожниках. Во время буксировки одного из автомобилей порвался трос, он ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.
В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери. При этом отмечается, что, по предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю.
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