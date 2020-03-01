Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T16:52+0300
https://ria.ru/20200301/1566052478.html
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
https://cdn23.img.ria.ru/images/155156/42/1551564279_0:314:3083:2048_1036x0_80_0_0_6c7947c9b278819b0b10f29cd97bc943.jpg
РИА Новости

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

15:43 01.03.2020 (обновлено: 16:52 01.03.2020)
285137
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины на масленичной ярмарке
Блины на масленичной ярмарке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
"На месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку произошедшего", — рассказали представители ведомства.
По данным Пятого канала, гости мероприятия катались на внедорожниках. Во время буксировки одного из автомобилей порвался трос, он ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.
В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери. При этом отмечается, что, по предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю.
Масленичные гуляния в Москве и Московской области
24 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
В чем главная опасность Масленицы
6161953048117
Обсудить 13
МасленицаМосковская область (Подмосковье)ЭлектроуглиПроисшествия
Популярные комментарии
Для чего так рьяно пропагандируют этот языческий обряд? Терпеть не могу этот балаган с его ряжеными персонажами словно вылезшими из паноптикума
1 марта, 17:42
Виртуальный деструктор
32101372
Плохо что танков не было на гуляньях, было бы ещё веселее
1 марта, 16:44
патриот бывший
37414531
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния