В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери. При этом отмечается, что, по предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю.