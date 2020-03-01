СК возбудил дело из-за смерти мужчины и ребенка от троса внедорожника

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели мужчины и его малолетней дочки на мероприятии в подмосковной деревне Марьино, сообщает подмосковное управление СК.
По предварительным данным следствия, 1 марта в деревне Марьино в Богородском городском округе проводилось массовое мероприятие с внедорожниками. При буксировки застрявшего джипа у машины оторвало самодельно установленное зацепное устройство. Задело проходивших мимо мужчину и его дочь, они скончались на месте.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трехлетней дочери (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают организаторов мероприятия и очевидцев.
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