СК возбудил дело из-за смерти мужчины и ребенка от троса внедорожника

По предварительным данным следствия, 1 марта в деревне Марьино в Богородском городском округе проводилось массовое мероприятие с внедорожниками. При буксировки застрявшего джипа у машины оторвало самодельно установленное зацепное устройство. Задело проходивших мимо мужчину и его дочь, они скончались на месте.