Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T09:30+0300
https://ria.ru/20200301/1566309350.html
СК возбудил дело из-за смерти мужчины и ребенка от троса внедорожника
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело из-за смерти мужчины и ребенка от троса внедорожника

23:30 01.03.2020 (обновлено: 09:30 02.03.2020)
4255
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели мужчины и его малолетней дочки на мероприятии в подмосковной деревне Марьино, сообщает подмосковное управление СК.
По предварительным данным следствия, 1 марта в деревне Марьино в Богородском городском округе проводилось массовое мероприятие с внедорожниками. При буксировки застрявшего джипа у машины оторвало самодельно установленное зацепное устройство. Задело проходивших мимо мужчину и его дочь, они скончались на месте.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трехлетней дочери (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают организаторов мероприятия и очевидцев.
Место гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске
28 февраля, 17:10
На месте убийства подростка в Челябинске уничтожили траурный венок
02173311
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
15:01Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге
15:00В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
14:59В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений
14:58Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Лента новостейМолния