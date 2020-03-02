В Госдуме поддержали пересмотр стоимости услуг ЖКХ из-за теплой зимы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил в интервью "Известиям", что считает вопрос о недопустимости переплаты россиян за отопление справедливым.
Накануне в Министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы. В Минстрое уточнили, что в этой ситуации вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика.
"Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты России, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать", — отметил Исаев.
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Его позицию разделяет депутат от партии КПРФ Валентин Шурчанов.
"Безусловно, там, где нет домовых приборов учета, стоимость отопления должна быть пересчитана", — подчеркнул он.
Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов согласился, что коммунальщикам следует учесть теплую зиму при расчете платежей. При этом он заявил о необходимости "обуздать ситуацию в сфере ЖКХ".
Ранее в Росгидромете сообщили, что эта зима может стать одной из самых теплых за время наблюдений. По словам руководителя ситуационного центра ведомства Юрия Варакина, все три месяца в России превалировало атлантическое тепло, чего не случалось последние 80 лет.
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