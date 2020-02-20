Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T17:05+0300
https://ria.ru/20200220/1565017301.html
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155773/38/1557733871_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c18f68681e55869c79504cd2dc835e5a.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

16:14 20.02.2020 (обновлено: 17:05 20.02.2020)
333
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ, сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Авторами инициативы выступили сам Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
19 февраля, 03:27
Банки хотят компенсаций в случае отмены комиссий по платежам ЖКХ
Неверов отметил, что документ тщательно прорабатывался. Речь в нем идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации.

"Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России". Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи",- сказал он.

Ранее на встрече с Владимиром Путиным он выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ. В ответ глава государства поручил сформулировать предложения.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 11:58
Больше всего в сфере ЖКХ омбудсмену жалуются на рост тарифов
2702001
Обсудить 0
Госдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Рубли
Росстат рассказал о росте реальных зарплат в 2019 году
Иван Охлобыстин
Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова
Прохождение паспортного контроля
Путин призвал внедрять автоматизированные системы паспортного контроля
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
Сотрудник полиции
В Татарстане раскрыли банду, подозреваемую в 25 тяжких преступлениях
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Мария Захарова во время брифинга
МИД назвал новые санкции США примером недобросовестной конкуренции
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр пообещал раннюю весну в европейской части России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии борьбу с терроризмом
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
В Берлине вынесли приговор укравшим стокилограммовую золотую монету
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве
Производство крабовых палочек
Россия ввела усиленный контроль крабовых палочек "Санта Бремор"
Зал судебных заседаний
Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния