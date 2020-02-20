В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

"Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России". Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи",- сказал он.