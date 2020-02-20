В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ, сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Авторами инициативы выступили сам Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.
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Неверов отметил, что документ тщательно прорабатывался. Речь в нем идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации.
"Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России". Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи",- сказал он.
Ранее на встрече с Владимиром Путиным он выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ. В ответ глава государства поручил сформулировать предложения.