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СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы
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РИА Новости

СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

19:45 01.03.2020 (обновлено: 19:54 01.03.2020)
19509
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБанковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Банковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
По данным газеты, снижение цен коснется жителей регионов, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, исходя из среднемесячного объема потребления.

"В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — заявили в Минстрое.

Ранее в Росгидромете сообщили, что эта зима может стать одной из самых теплых за время наблюдений. По словам руководителя ситуационного центра ведомства Юрия Варакина, все три месяца в России превалировало атлантическое тепло, чего не случалось последние 80 лет.
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Популярные комментарии
Таких сообщений перед голосованием против поправок в конституцию будет очень много!!!
1 марта, 20:31
АМАлександр Минин
5961305
ну-ну.. на несколько копеек скинут за отопление в платежках и сразу же придумают что-то новое, очень нужное и важное для населения.. чтобы покрыть "убытки".. скажем, предлагали плату за оборудование подьезда дополнительными средствами, в рамках антитеррористических мер. за счет жильцов, разумеется.. как-то подзабыли про эту идею
1 марта, 20:49
aandrew_o
3501005
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