СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

По данным газеты, снижение цен коснется жителей регионов, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, исходя из среднемесячного объема потребления.

"В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — заявили в Минстрое .

Ранее в Росгидромете сообщили, что эта зима может стать одной из самых теплых за время наблюдений. По словам руководителя ситуационного центра ведомства Юрия Варакина, все три месяца в России превалировало атлантическое тепло, чего не случалось последние 80 лет.