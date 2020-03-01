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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T04:05+0300
https://ria.ru/20200301/1566247971.html
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/132990/03/1329900351_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_4550fdcf62e6de388a593c4c88deaa76.jpg
РИА Новости

Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

22:35 01.03.2020 (обновлено: 04:05 02.03.2020)
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© AP Photo / Selcan HacaogluСамолеты ВВС Турции
Самолеты ВВС Турции
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Самолеты ВВС Турции. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Контр-адмирал напомнил, что сирийские власти были вынуждены пойти на такой шаг на фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
28 февраля, 19:01Обострение ситуации в Идлибе
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире

Обострение в Идлибе

В конце января сирийская армия начала наступательную операцию в провинции против террористов.
Через несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска. Кроме того, в Анкаре сообщили об ответном ударе по правительственным силам и многочисленных потерях в сирийской армии. В последующем российский центр по примирению опроверг эту информацию.
В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить при помощи российских Су-24, которые поднялись в небо по запросу Дамаска.
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
28 февраля, 12:00
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
В Москве выразили обеспокоенность поддержкой Анкарой боевиков. Кроме того, президент Владимир Путин сперва провел трехсторонние переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который назвал главным условием урегулирования в Идлибе выполнение Сочинского соглашения. В свою очередь, Путин выразил обеспокоенность из-за активизации экстремистов в провинции. Глава государства также отметил необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Уже 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
22 февраля, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Вслед за этим турецкие власти сообщили о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийской армии. Анкара сочла случившееся "нападением" на НАТО и запросила консультации на уровне послов стран — членов альянса. Как отметили в Госдепе, США поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку.
Накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкий лидер попросил оставить Дамаск "один на один" с Анкарой. Сегодня же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции, напомнил, что Россия — это единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Арабской Республике на законных основаниях. Представитель Кремля также заявил, что российские военные продолжат борьбу с террористами.
Сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство над Идлибом. В Дамаске предупредили, что любые самолеты, замеченные в этом районе, будут восприняты как враждебные и сбиты.
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
Вчера, 13:33Обострение ситуации в Идлибе
В Турции заявили, что не преследуют цель противостояния с Россией
Источник РИА Новости рассказал, что сирийская армия уже уничтожила шесть турецких беспилотников, наносивших удары по позициям правительственных войск.
В свою очередь, сегодня турецкие истребители сбили два сирийских военных самолета, которые наносили удар по террористам.
В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеСергей ЛавровВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Из-за местных ботов, подстраивающихся под израильтян и пишущих подобные комментарии, израильтяне накрутили лайки.
2 марта, 02:35
ЕМЕлена Мосаева
839741025
Турция так боится, что от страха сбила аж два самолета... И что ты им делать собрался??
1 марта, 22:53
Semen Ivanoff
62941211213100
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