Лучшие фото РИА Новости, февраль 2020 года

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.
Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.
Машины разграждения ИМР-2 на отборочном этапе всеармейского конкурса инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в Краснодарском крае.
Машины разграждения ИМР-2 на отборочном этапе всеармейского конкурса инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в Краснодарском крае.
Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.
Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!"
Татьяна Волосожар и Максим Траньков на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!"
Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.
Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на пикете в Москве в поддержку Sputnik Эстония. В декабре сотрудники агентства получили от эстонских властей прямые угрозы возбуждения уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на пикете в Москве в поддержку Sputnik Эстония. В декабре сотрудники агентства получили от эстонских властей прямые угрозы возбуждения уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Оперные певцы Алек Карлсон и Виктория Каркачева на гала-концерте "Итальянское бельканто" в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Оперные певцы Алек Карлсон и Виктория Каркачева на гала-концерте "Итальянское бельканто" в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Неясыть по кличке Желтый во время прогулки и тренировки в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Неясыть по кличке Желтый во время прогулки и тренировки в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Участники традиционного Венецианского карнавала.
Участники традиционного Венецианского карнавала.
Участница демонстрации у американского посольства в Бейруте, выступающая против предложенной Вашингтоном "сделки века" — проекта соглашения между Израилем и Палестиной по урегулированию конфликта в регионе.
Участница демонстрации у американского посольства в Бейруте, выступающая против предложенной Вашингтоном "сделки века" — проекта соглашения между Израилем и Палестиной по урегулированию конфликта в регионе.
Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны в селе Терскол в Кабардино-Балкарии, чтобы вызвать ход снега и спуск лавин.
Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны в селе Терскол в Кабардино-Балкарии, чтобы вызвать ход снега и спуск лавин.
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана. В Иране — наряду с Южной Кореей и Италией — самое большое количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана. В Иране — наряду с Южной Кореей и Италией — самое большое количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.
Снимок горбатого кита в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды, сделанный экипажем исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" во время кругосветной экспедиции.
Снимок горбатого кита в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды, сделанный экипажем исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" во время кругосветной экспедиции.
Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой и его соперник из испанской "Барселоны" Кори Хиггинс (справа) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой и его соперник из испанской "Барселоны" Кори Хиггинс (справа) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время божественной литургии в храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины интронизации предстоятеля РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время божественной литургии в храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины интронизации предстоятеля РПЦ.
Молодая самка шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярска.
Молодая самка шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярска.
Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время акции "Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ — твой выбор!" в Краснодаре.
Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время акции "Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ — твой выбор!" в Краснодаре.
Артисты во время театрального спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге.
Артисты во время театрального спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге.
Тонкий лед на Онежском озере в районе Петрозаводска.
Тонкий лед на Онежском озере в районе Петрозаводска.
Обладательница титула "Мисс Россия — 2019" Алина Санько на открытом кастинге конкурса красоты в этом году в торговом центре "Метрополис" в Москве.
Обладательница титула "Мисс Россия — 2019" Алина Санько на открытом кастинге конкурса красоты в этом году в торговом центре "Метрополис" в Москве.
Лесозаготовительные работы на участке комплекса "Краслесинвест" в районе междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае.
Лесозаготовительные работы на участке комплекса "Краслесинвест" в районе междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае.
Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.
Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.
Дикие утки летят над рекой Енисей в городе Дивногорск в Красноярском крае.
Дикие утки летят над рекой Енисей в городе Дивногорск в Красноярском крае.
Пассажирка поезда Пекин — Москва, прибывшего на Ярославский вокзал в Москву.
Пассажирка поезда Пекин — Москва, прибывшего на Ярославский вокзал в Москву.
Артистка Annie Agile во время кабаре-шоу Ladies of Burlesque в Bar Burlesque Party (бар GURU) в Москве.
Артистка Annie Agile во время кабаре-шоу Ladies of Burlesque в Bar Burlesque Party (бар GURU) в Москве.
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе на юге Казахастана. В результате происшествия погибли 11 человек, почти 50 участников потасовки задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе на юге Казахастана. В результате происшествия погибли 11 человек, почти 50 участников потасовки задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
Камыш на озере Сямозеро в Карелии.