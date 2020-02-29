Лучшие фото РИА Новости, февраль 2020 года

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на пикете в Москве в поддержку Sputnik Эстония. В декабре сотрудники агентства получили от эстонских властей прямые угрозы возбуждения уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.