Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T09:00+0300
https://ria.ru/20200229/1565348320.html
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2020 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564363295_0:92:2873:1708_1036x0_80_0_0_f997b8d0dc7aa73848f8444b9ffe092e.jpg
РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, февраль 2020 года

09:00 29.02.2020
3355
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений в рамках чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии
1 из 32

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
2 из 32

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Машины разграждения ИМР-2 на отборочном этапе всеармейского конкурса инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в Краснодарском крае.

Инженерные машины разграждения - ИМР-2, участвующие на отборочном этапе всеармейского конкурса инженерных подразделений Безопасный маршрут на полигоне Молькино в Краснодарском крае
3 из 32

Машины разграждения ИМР-2 на отборочном этапе всеармейского конкурса инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.

Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне
4 из 32

Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Татьяна Волосожар и Максим Траньков на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!"

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере фестиваля фигурного катания Путь к победе!
5 из 32

Татьяна Волосожар и Максим Траньков на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
6 из 32
Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастница акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Участница акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
7 из 32
Участница акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.

Розовые фламинго на Солёном озере у аэропорта в Ларнаке
8 из 32

Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на пикете в Москве в поддержку Sputnik Эстония. В декабре сотрудники агентства получили от эстонских властей прямые угрозы возбуждения уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве
9 из 32

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на пикете в Москве в поддержку Sputnik Эстония. В декабре сотрудники агентства получили от эстонских властей прямые угрозы возбуждения уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Оперные певцы Алек Карлсон и Виктория Каркачева на гала-концерте "Итальянское бельканто" в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Оперные певцы Алек Карлсон (тенор) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано) во время выступления на гала-концерте Итальянское бельканто
10 из 32

Оперные певцы Алек Карлсон и Виктория Каркачева на гала-концерте "Итальянское бельканто" в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Неясыть по кличке Желтый во время прогулки и тренировки в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Неясыть по кличке Желтый во время прогулки и тренировки в парке флоры и фауны Роев ручей
11 из 32

Неясыть по кличке Желтый во время прогулки и тренировки в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Участники традиционного Венецианского карнавала.

Венецианский карнавал-2020
12 из 32

Участники традиционного Венецианского карнавала.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участница демонстрации у американского посольства в Бейруте, выступающая против предложенной Вашингтоном "сделки века" — проекта соглашения между Израилем и Палестиной по урегулированию конфликта в регионе.

Акция протеста в Бейруте против сделки века США
13 из 32

Участница демонстрации у американского посольства в Бейруте, выступающая против предложенной Вашингтоном "сделки века" — проекта соглашения между Израилем и Палестиной по урегулированию конфликта в регионе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны в селе Терскол в Кабардино-Балкарии, чтобы вызвать ход снега и спуск лавин.

Противолавинная служба в Приэльбрусье
14 из 32

Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны в селе Терскол в Кабардино-Балкарии, чтобы вызвать ход снега и спуск лавин.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Быстров

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана. В Иране — наряду с Южной Кореей и Италией — самое большое количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
15 из 32

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана. В Иране — наряду с Южной Кореей и Италией — самое большое количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.

© РИА Новости / Антон Быстров
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снимок горбатого кита в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды, сделанный экипажем исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" во время кругосветной экспедиции.

Горбатый кит в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды, расположенном в Тихоокеанском секторе Южного океана
16 из 32

Снимок горбатого кита в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды, сделанный экипажем исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" во время кругосветной экспедиции.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой и его соперник из испанской "Барселоны" Кори Хиггинс (справа) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игрок ПБК ЦСКА Джоэл Боломбой и игрок БК Барселона Кори Хиггинс в матче регулярного чемпионата Евролиги
17 из 32

Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой и его соперник из испанской "Барселоны" Кори Хиггинс (справа) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время божественной литургии в храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины интронизации предстоятеля РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
18 из 32

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время божественной литургии в храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины интронизации предстоятеля РПЦ.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир ВяткинВетряные электростанции в Ларнаке.
Ветряные электростанции в Ларнаке
19 из 32
Ветряные электростанции в Ларнаке.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Молодая самка шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярска.

Молодая самка шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны Роев ручей на окраине Красноярска
20 из 32

Молодая самка шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время акции "Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ — твой выбор!" в Краснодаре.

Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи во время акции Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ - твой выбор! в Краснодаре
21 из 32

Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время акции "Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ — твой выбор!" в Краснодаре.

© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Артисты во время театрального спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге.

Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
22 из 32

Артисты во время театрального спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Тонкий лед на Онежском озере в районе Петрозаводска.

Тонкий лёд на Онежском озере в районе Петрозаводска
23 из 32

Тонкий лед на Онежском озере в районе Петрозаводска.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Обладательница титула "Мисс Россия — 2019" Алина Санько на открытом кастинге конкурса красоты в этом году в торговом центре "Метрополис" в Москве.

Обладательница титула Мисс Россия 2019 Алина Санько на кастинге Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве.
24 из 32

Обладательница титула "Мисс Россия — 2019" Алина Санько на открытом кастинге конкурса красоты в этом году в торговом центре "Метрополис" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Илья Наймушин

Лесозаготовительные работы на участке комплекса "Краслесинвест" в районе междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае.

Валочно-пакетирующая машина на лесозаготовительном участке АО Краслесинвест в районе междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае
25 из 32

Лесозаготовительные работы на участке комплекса "Краслесинвест" в районе междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Антон Денисов

Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.

Молодые люди обливаются холодной водой после бани в деревне Алабино Московской области
26 из 32

Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Дикие утки летят над рекой Енисей в городе Дивногорск в Красноярском крае.

Дикие утки летят над рекой Енисей в морозный день в городе Дивногорск в Красноярском крае
27 из 32

Дикие утки летят над рекой Енисей в городе Дивногорск в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пассажирка поезда Пекин — Москва, прибывшего на Ярославский вокзал в Москву.

Пассажирка поезда Пекин - Москва, прибывшего на Ярославский вокзал в Москву
28 из 32

Пассажирка поезда Пекин — Москва, прибывшего на Ярославский вокзал в Москву.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Артистка Annie Agile во время кабаре-шоу Ladies of Burlesque в Bar Burlesque Party (бар GURU) в Москве.

Артистка Annie Agile выступает в кабаре-шоу в стиле классического бурлеска начала 20 века Ladies of Burlesque в Bar Burlesque Party (бар GURU) в Москве
29 из 32

Артистка Annie Agile во время кабаре-шоу Ladies of Burlesque в Bar Burlesque Party (бар GURU) в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе на юге Казахастана. В результате происшествия погибли 11 человек, почти 50 участников потасовки задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
30 из 32

Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе на юге Казахастана. В результате происшествия погибли 11 человек, почти 50 участников потасовки задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлена Косторная выступает на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!".
Алена Косторная выступает на гала-вечере фестиваля фигурного катания Путь к победе!
31 из 32
Алена Косторная выступает на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Камыш на озере Сямозеро в Карелии.

Камыш на озере Сямозеро в Пряжинском районе Республики Карелия
32 из 32

Камыш на озере Сямозеро в Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
9011013
Обсудить 0
Алена КосторнаяАлина СанькоКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияАдмирал Владимирский (судно)Митрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийАлабиноЛарнака (район)Дональд ТрампКабардино-Балкарская Республика (КБР)Роев ручейМаксим ТраньковТатьяна ВолосожарПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Джулиан АссанжМоскваКрасноярский крайПекинЭстонияПетрозаводскЛондонСочиИранСШАБейрутВенецияКрасноярскСанкт-ПетербургРеспублика КарелияКазахстанМихаил МишустинВладимир ПутинКраснодарский крайКиргизияФото
Рекомендуем
Участница школы самбы Mangueira на карнавале в Рио-де-Жанейро
Лучшие фото недели: "Рай на Земле", движение вверх и "Остров мечты"
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Россия отстает на пути к технологической независимости: паниковать ли
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
История успеха: постмайданной экономике Украины шесть лет
Мужчина за рулем кабриолета
Во все тяжкие. Ученые назвали признаки кризиса среднего возраста
Разведвзвод 6-й роты
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Флаги ООН и США в Нью-Йорке
Кто платит, тот и заказывает. Почему ООН не может стрясти деньги с США
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
"Нас держат в китайском лагере": вирусная сенсация кончилась сюрпризом
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018
Режим паники: коронавирус обвалил американские биржи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
03:17Ученые хотят научить червей по запаху определять точный тип рака
Лента новостейМолния