Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.
"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного департаментом документального обеспечения офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – ред.) отсутствует", - цитирует сообщение департамента издание "Украинская правда".
При этом в офисе не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.