Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T17:31+0300
https://ria.ru/20200225/1565190359.html
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1036x0_80_0_0_31f2cf06fc4bfec75a14e601a0ea3787.jpg
РИА Новости

Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы

17:17 25.02.2020 (обновлено: 17:31 25.02.2020)
7536
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
21 февраля, 16:37
В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России
"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного департаментом документального обеспечения офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – ред.) отсутствует", - цитирует сообщение департамента издание "Украинская правда".
При этом в офисе не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
7 февраля, 12:13
Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая
93301019
Обсудить 13
Юрий УшаковВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ЗеленскийСитуация на УкраинеДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)РоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В стране нацистов почитают, а руководство мечтает в Москве праздновать Юбилей Победы? Странные люди...
25 февраля, 18:00
Владимир Ф. Быченков
4250001
Как же они поедут к ахгрессору ... ?! Зрада !!! Или ОНИ, так хотят воплотить свою мечту ... - проехаться на танке по Красной площади ... ?!
25 февраля, 17:36
валерий голубев
9270001
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Склад готовой продукции на сахарном заводе
В России закрылись несколько сахарных заводов
Кадр из клипа Freestyler группы Bomfunk MC's
Авторы хита "Freestyler" выступят в России впервые за 15 лет
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Сейсмограф
На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Лента новостейМолния