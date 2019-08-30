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РИА Новости

Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву

17:54 30.08.2019 (обновлено: 20:37 30.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.
Здание министерства иностранных дел Украины. Архивное фото
7 апреля 2015, 19:09РИА Новости
В МИД Украины назвали День Победы в Москве "кощунством"Ранее официальный представитель украинского МИД Евгений Перебийнис заявил, что представители Украины не примут участия в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди также "положительно откликнулся" на приглашение Кремля. Кроме того, российские власти рассчитывают, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в скором времени также подтвердит участие на празднование 75-летия Победы.
Всего приглашение Москвы уже приняли 17 иностранных лидеров. В частности, на празднование Дня Победы российскую столицу пообещали посетить представители Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии.
"Ожидается действительно крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и для всех остальных дате", — отметил Ушаков.

"Знак вежливости"

Президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров усомнился, что Зеленский примет приглашение России. По мнению эксперта, причина кроется в огромном количестве русофобии в украинском обществе.
Федоров отметил, что внутри украинского истеблишмента начнется "бурление", если Зеленский примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
6 июля, 02:27РИА Новости
Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
"Наверно, он как-нибудь поблагодарит и не примет приглашение. Это просто невозможно сейчас в нынешней системе, когда внутри украинского общества огромное количество русофобии. И особенно не в обществе, а в элите, которая имеет деньги, имеет власть и так далее", - сказал РИА Новости эксперт.
Он также назвал приглашение Кремля "знаком вежливости" и отметил, что это указывает на возможность позитивно динамики в отношениях.
"Надеюсь, разум восторжествует и мы начнем не враждовать, а дружить дальше", - заключил эксперт.
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День ПобедыВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
откажется и правильно сделает.
30 августа, 18:35
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэ
11010233
Вот читаю такие "новости"и так хочется назад, в то "страшное, тоталитарное" время, когда моя страна не то что спины, головы не перед кем не опускала!
30 августа, 18:53
vvladimircherkasov1
3501602
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