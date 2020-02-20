Решение о проведении кинофестиваля было принято 9 октября 1950 года на заседании специального комитета, созванного по инициативе американского офицера Оскара Мартея. Помимо Мартея и его британского коллеги Джорджа Тернера, в состав комитета входили два представителя администрации сената Берлина, четыре представителя немецкой киноиндустрии и журналист. На этом собрании были согласованы даты первого фестиваля и название – "Берлинский международный кинофестиваль". Кинорежиссер Альфред Бауэр был назначен директором фестиваля.

Первый фестиваль прошел с 6 по 17 июня 1951 года, церемония награждения состоялась 18 июня

В первый год существования кинофестиваля премии вручало немецкое жюри, в 1952-1955 годах победителей определяло зрительское голосование, с 1956 года решение о присуждении наград стало принимать международное жюри.

До 1978 года фестиваль проводился в июне-июле , затем сроки были передвинуты на февраль.

Ежегодно на Берлинале представлено около 400 фильмов. Официальная программа кинофестиваля включает основной конкурс и конкурс короткометражных фильмов (Berlinale Shorts). В 2020 году в рамках официальной программы впервые проводится конкурс "Столкновения" (Encounters) в целях поддержки новых разнообразных форм кино.

Также в официальную программу входит конкурс независимого арт-хаусного кино "Панорама" (Panorama), а также конкурс для молодежной аудитории "Поколение" (Generation) и "Перспективное немецкое кино" (Perspektive Deutsches Kino). В программу фестиваля входит "Форум" (Forum), организованный Институтом кино- и видеоискусства.

Также в официальную программу Берлинского кинофестиваля входят программа Berlinale Series, представляющая новые сериалы, спецпрограмма Berlinale Special, объединяющая показы работ современных режиссеров, ленты, которые стали заметными событиями в кинематографе. На фестивале представлены тематическая ретроспектива Homage (программа, посвященная творческому наследию того или иного выдающегося кинематографиста), Berlinale Classics (показы отреставрированных фильмов) и др.

Берлинале является аккредитованным фестивалем Международной федерации кинопродюсеров FIAPF и следует ее рекомендациям.

В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и ранее не демонстрировавшиеся на других фестивалях. Предпочтение отдается мировым премьерам. Все киноленты должны быть представлены в оригинальной версии с английскими субтитрами.

Главной наградой фестиваля является "Золотой медведь" (медведь – геральдический символ Берлина). "Золотым медведем" награждается лучший фильм основного конкурса, "Серебряного медведя" получают победители номинаций гран-при международного жюри, они вручаются лучшему режиссеру, за лучшую женскую и мужскую роли, за лучший сценарий, а также "за выдающийся вклад в области искусства" в категориях "камера", "монтаж", "музыка", "костюм" или "декорация".

"Серебряным медведем" Премии Альфреда Бауэра отмечались картины , открывающие новые пути в киноискусстве. В 2020 году награждение премией было приостановлено в связи с открывшимися фактами о связи Бауэра с нацистами.

У фестиваля есть две почетные премии , которые присуждаются за достижения в области кинематографа – почетный "Золотой медведь" и приз "Камера Берлинале" (Berlinale Camera Award).

На Берлинале вручаются награды независимого жюри: приз экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), приз Гильдии немецкого артхаус-кинематографа и другие награды.

С 1978 года на фестивале существует конкурс фильмов для детей и подростков Generation. Победители номинаций Generation Kplus и Generation 14plus получают "Хрустальных медведей".

В разные годы "Золотых медведей" были удостоены фильмы таких всемирно известных режиссеров, как Ингмар Бергман, Чжан Имоу, Ан Ли, Сидни Люмет, Паоло Пазолини, Райнер Вернер Фассбиндер, Милош Форман и др.

Российское кино до 1974 года на Берлинском фестивале представлено не было

Среди российских кинематографистов , получавших награды Берлинале, – Сергей Соловьев ("Сто дней после детства", приз за лучшую режиссуру), Лариса Шепитько ("Восхождение", "Золотой медведь"), Глеб Панфилов ("Тема", "Золотой медведь"), Александр Сокуров (премия за творческий вклад в утверждение идеалов гуманизма), Анатолий Солоницын ("Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "лучший актер"), Инна Чурикова ("Военно-полевой роман", "лучшая актриса"), Евгения Глушенко ("Влюблен по собственному желанию", "лучшая актриса") и др.

В 2010 году тремя призами "Серебряный медведь" был отмечен российский фильм "Как я провел этим летом" режиссера Алексея Попогребского. Награды получили актеры Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис, а также оператор Павел Костомаров, которому присудили приз "за выдающийся художественный вклад".

В 2015 году за выдающийся вклад в киноискусство "Серебряными медведями" были отмечены операторы фильма Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками" Евгений Привин и Сергей Михальчук. В 2018 году аналогичный приз получил художник по костюмам Елена Окопная, работавшая над фильмом "Довлатов" Германа-младшего.

В 2019 году Берлинале проходил с 7 по 17 февраля . Жюри возглавляла известная французская актриса Жюльет Бинош. Главного приза "Золотого медведя" был удостоен режиссер Надав Лапид за фильм "Синонимы". Гран-при жюри вручили фильму Франсуа Озона "По милости Божией".

Лучшим актером кинофестиваля стал китаец Ван Цзинчунь, сыгравший в фильме "Прощай, мой сын". "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль получила коллега Цзинчуня по картине – актриса Юн Мэй.

Награда за лучший сценарий досталась итальянскому фильму "Пираньи Неаполя" Клаудио Джованнези. "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила представительница берлинской школы кинематографа Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но…".

Приз за лучший фильм также вручили картине "Крушитель системы" Норы Фингшайдт.

Награду за лучшую дебютную картину жюри присудило Мехмету Акифу за фильм "Орэй".

Лучшим документальным фильмом стала лента "Разговаривая о деревьях" Сухаба Гасмелбэри.

За лучшую операторскую работу награду получил Расмус Видербэг за картину "Пора уводить коней".

Почетного "Золотого медведя" была удостоена британская актриса Шарлотта Рэмплинг.

В 2020 году юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Международное жюри возглавит британский актер Джереми Айронс. В конкурсную программу кинофорума вошел фрагмент "Дау. Наташа" из масштабного проекта российского режиссера Ильи Хржановского, не получившего в РФ прокатное удостоверение. Остальные эпизоды проекта будут показаны в спецпрограмме Berlinale Speсial. В программу "Форум" вошла картина "Город уснул" российского режиссера Марии Игнатенко.

В 2020 году юбилейный фестиваль впервые проходит под руководством исполнительного директора Мариетт Риссенбек и художественного директора Карло Шатриана.