"Город уснул" Марии Игнатенко вошел в программу Берлинале "Форум"

"2020 станет годом перемен. Новым куратором программы "Форум" Берлинале стала Кристина Норд, изменилась и процедура отбора картин. В то же время, традиции будут иметь большое значение, поскольку эта секция празднует полувековой юбилей... Многие из 35 фильмов, 28 из которых станут мировыми премьерами, характеризуются тем, как они ищут свой путь между старым и новым", - говорится в сообщении пресс-службы.