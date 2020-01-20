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"Город уснул" Марии Игнатенко вошел в программу Берлинале "Форум"
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РИА Новости

"Город уснул" Марии Игнатенко вошел в программу Берлинале "Форум"

21:51 20.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтатуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018"
Статуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Картину "Город уснул" российского режиссера Марии Игнатенко включили в программу "Форум" международного Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
Берлинский кинофестиваль пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта.
"2020 станет годом перемен. Новым куратором программы "Форум" Берлинале стала Кристина Норд, изменилась и процедура отбора картин. В то же время, традиции будут иметь большое значение, поскольку эта секция празднует полувековой юбилей... Многие из 35 фильмов, 28 из которых станут мировыми премьерами, характеризуются тем, как они ищут свой путь между старым и новым", - говорится в сообщении пресс-службы.
В программу вошли фильмы из США, Испании, Франции, Румынии и других стран. Россию в этой секции представит картина "Город уснул" Марии Игнатенко. Драма рассказывает о человеке, который переживает смерть своей жены.
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
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