Эпизод из "Дау" Хржановского вошел в конкурсную программу Берлинале

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фрагмент "Дау. Наташа" из масштабного проекта режиссера Ильи Хржановского, не получившего в РФ прокатное удостоверение, включили в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля, сообщил на пресс-конференции в среду художественный директор смотра Карло Шатриан.

Один из эпизодов проекта "Дау" Ильи Хржановского - "Дау. Наташа" включили в конкурсную программу смотра. Кроме того, остальные эпизоды проекта покажут вне конкурса в программе Berlinale Speсial.

Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в российский прокат не выйдут.

Ранее сообщалось, что Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма министерством культуры, которое сочло часть эпизодов "порнографическими", и попросил в открытом письме экс-главу ведомства Владимира Мединского собрать экспертную комиссию для повторного рассмотрения вопроса. Позже в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что направили ответ режиссеру фильма "Дау" по поводу невыдачи прокатного удостоверения на четыре эпизода картины, в котором уточнили, что спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле.