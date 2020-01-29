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Эпизод из "Дау" Хржановского вошел в конкурсную программу Берлинале
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РИА Новости

Эпизод из "Дау" Хржановского вошел в конкурсную программу Берлинале

16:29 29.01.2020
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© Фото : Phenomen IP / Jorg GruberКадр из фильма "Дау"
Кадр из фильма Дау
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фрагмент "Дау. Наташа" из масштабного проекта режиссера Ильи Хржановского, не получившего в РФ прокатное удостоверение, включили в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля, сообщил на пресс-конференции в среду художественный директор смотра Карло Шатриан.
Один из эпизодов проекта "Дау" Ильи Хржановского - "Дау. Наташа" включили в конкурсную программу смотра. Кроме того, остальные эпизоды проекта покажут вне конкурса в программе Berlinale Speсial.
Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в российский прокат не выйдут.
Ранее сообщалось, что Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма министерством культуры, которое сочло часть эпизодов "порнографическими", и попросил в открытом письме экс-главу ведомства Владимира Мединского собрать экспертную комиссию для повторного рассмотрения вопроса. Позже в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что направили ответ режиссеру фильма "Дау" по поводу невыдачи прокатного удостоверения на четыре эпизода картины, в котором уточнили, что спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле.
Берлинский кинофестиваль пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта. Международное жюри возглавит британский актер Джереми Айронс. Участников конкурсной программы объявили исполнительный директор фестиваля Мариетт Риссенбек и художественный директор Шатриан.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжереми АйронсТеодор Курентзис
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