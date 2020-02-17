Экс-глава МИД Турции оценил роль страны в сирийском конфликте

АНКАРА, 17 фев - РИА Новости, Алена Палажченко, Федор Смирнов. Турция прилагала усилия для ликвидации террористических группировок в идлибской зоне деэскалации, но не смогла этого добиться, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел республики Яшар Якыш.

"Турция искренне пыталась приложить усилия по ликвидации тех группировок в Идлибе, которые она считает террористическими, но не смогла сдержать данное слово. Ее желания отличались от желаний России и Ирана. Россия считает законной целью ИГ*, "Аль-Каиду"*, "Джебхат ан-Нусру"*, "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие группировки, названные в резолюции СБ ООН 2254 террористическими, на них не распространяется перемирие. А Турция не считает законной целью близкую ей часть вооруженной оппозиции", - заявил Якыш.

"Турция постоянно утверждает, что поддерживает территориальную целостность Сирии вместе с партнерами по астанинскому соглашению – Россией и Ираном. Поэтому я думаю, что именно этот пункт нужно использовать как основу для будущего соглашения с РФ", - отметил собеседник агентства.

Поскольку защита воздушного пространства над Идлибом обеспечивается Россией, то для Турции будет весьма проблематично провести в Сирии масштабную военную операцию, если Россия этого не захочет, отметил Якыш.

"С учетом фактора США, которые хотят показать Турции, что они находятся с ней рядом, Россия будет делать все возможное, чтобы избежать нового кризиса в отношениях с Анкарой", - сказал Якыш.

Он также прокомментировал угрозы, поступающие в адрес российского посла в Анкаре Алексея Ерхова

"Уважаемый посол Ерхов – очень важный и ценный гость нашей страны. Турецким властям нужно предпринимать все меры, чтобы не допустить вторую трагедию, как с (убитым террористом в декабре 2016 года российским послом в Анкаре Андреем) Карловым. Если они не смогут это сделать, то по российско-турецким отношениям будет нанесет огромный удар", - добавил экс-глава МИД Турции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция заявил , что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес. Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.