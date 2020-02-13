Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Посол России в Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе

Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

"Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее", — сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция

По его словам, подобная ситуация уже была пять лет назад из-за ситуации в Алеппо.

"Чем кончилось? "Самолетным кризисом" и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают, — добавил посол. — И что, неужели история никого ничему не учит?"

Ерхов также отметил "кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически".

"Но вот вторая вещь, на мой взгляд, еще более опасная: это абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего. Вот такой настрой может обернуться большой бедой", — заключил дипломат.

Обострение в Идлибе

Ранее Анкара сообщила о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

Кроме того, в результате обстрела 3 февраля также погибли восемь турецких военнослужащих. Как заявил президент Тайип Эрдоган, жертвами ответных ударов стали 76 сирийских солдат.

Глава государства отмечал, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы правительственные войска прекратили наступление в Идлибе и отошли до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом.