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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T01:53+0300
https://ria.ru/20200213/1564681264.html
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:181:1429:985_1036x0_80_0_0_daa669f143706d90f17e00113bbe4725.jpg
РИА Новости

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

22:45 13.02.2020 (обновлено: 01:53 14.02.2020)
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© РИА Новости / Александр ЛешуковПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов
© РИА Новости / Александр Лешуков
АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
"Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее", — сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.
По его словам, подобная ситуация уже была пять лет назад из-за ситуации в Алеппо.
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"Чем кончилось? "Самолетным кризисом" и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают, — добавил посол. — И что, неужели история никого ничему не учит?"
Ерхов также отметил "кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически".
"Но вот вторая вещь, на мой взгляд, еще более опасная: это абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего. Вот такой настрой может обернуться большой бедой", — заключил дипломат.

Обострение в Идлибе

Ранее Анкара сообщила о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Кроме того, в результате обстрела 3 февраля также погибли восемь турецких военнослужащих. Как заявил президент Тайип Эрдоган, жертвами ответных ударов стали 76 сирийских солдат.
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Глава государства отмечал, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы правительственные войска прекратили наступление в Идлибе и отошли до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом.
Турецкий лидер также накануне обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. В свою очередь, Москва эти обвинения отвергла и подчеркнула, что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств. В Минобороны также отметили, что оружие для боевиков поступает из Турции.
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Обсудить 107
Война в СирииСирияАлексей ЕрховВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Уважаемы посол! Об этом надо спрашивать не нас, диванные войска, а нашего "многоходового умного и смелого" ВВП. У нас на все -про-все только Захарова может ножкой топнуть, да и то тихонько.
14 февраля, 00:01
Zaraxxxl .
635410361
Макдональдс есть, памперсов своих в России нет американские покупаем, заводы проданы США. Не просто так же
14 февраля, 00:12
Серж Кукакин
589100359
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