Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам

"В 1985 году Вадим Янголенко вошел в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР среди красноярцев, ему было тогда всего 18 лет. Он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата). Горнолыжным спортом он занимался с семи лет и неоднократно становился победителем и призером юношеских и всесоюзных соревнований. Вадим был добрым, отзывчивым, симпатичным человеком и пользовался заслуженным уважением среди товарищей и коллег по горнолыжному спорту", - говорится на сайте.