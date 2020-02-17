Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам

КАЛИНИНГРАД, 17 фев - РИА Новости. Застреленный вместе с супругой возле рынка в Калининграде 52-летний Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горным лыжам, говорится на сайте Федерации горнолыжного спорта России.
В субботу вечером возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил Янголенко и его беременную жену Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. Их 13-летний сын физически не пострадал, его госпитализировали, но в тот же вечер отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. И убитые, и стрелок торговали на рынке овощами.
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"В 1985 году Вадим Янголенко вошел в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР среди красноярцев, ему было тогда всего 18 лет. Он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата). Горнолыжным спортом он занимался с семи лет и неоднократно становился победителем и призером юношеских и всесоюзных соревнований. Вадим был добрым, отзывчивым, симпатичным человеком и пользовался заслуженным уважением среди товарищей и коллег по горнолыжному спорту", - говорится на сайте.
В соцсети "Одноклассники" на странице мужчины местом его рождения значится город Красноярск, есть папка с многочисленными фотографиями с соревнований.
Ранее в понедельник в СУСК по региону сообщили, что следствие изучает видеозаписи с камер наблюдения, которые запечатлели момент убийства. В квартире стрелявшего мужчины прошел обыск, изъята предсмертная записка, предположительно, написанная подозреваемым. Из показаний допрошенных свидетелей следует, что конфликт был давним и начался из-за неудачно припаркованной машины. Сын погибшей пары находится с бабушкой, с ним работает психолог. Предприниматели начали сбор средств для организации похорон и помощи сыну убитой пары.