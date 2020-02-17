В Калининграде после расстрела семейной пары изучат записи видеокамер

КАЛИНИНГРАД, 17 фев - РИА Новости. Следователи изучают записи с видеокамер наружного наблюдения, на которые попал момент расстрела семейной пары возле Центрального рынка Калининграда, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
В субботу вечером на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил мужа и его беременную жену и ранил их 13-летнего сына, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. И убитые, и стрелок торговали на рынке овощами. Мотивом преступления, по информации СУСК, могли стать личные неприязненные отношения, такого же мнения придерживается директор Центрального рынка Сергей Званок.
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"В ходе производства первоначальных следственных действий изъяты видеозаписи с камер наблюдения, запечатлевшие момент совершения преступления. В настоящее время они детально изучаются следствием. Установлено, что на оружие, из которого подозреваемый стрелял в потерпевших, им получено разрешение в установленном порядке", - сказала Гацко.
Она добавила, что в квартире стрелявшего мужчины был произведен обыск, обнаружена и изъята записка, которую, предположительно, оставил подозреваемый. В ней, по словам Гацко, говорится о длительных неприязненных отношениях, сложившихся между ним и погибшим мужчиной. Из показаний допрошенных свидетелей следует, что конфликт давний, а все началось ссорой из-за неудачно припаркованной машины.
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Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, баллистические, химические, посмертная психиатрическая судебная экспертиза подозреваемому. Расследование уголовного дела об убийстве двух лиц общеопасным способом, а также о покушении на убийство малолетнего общеопасным способом продолжается.
Сын погибшей пары, которого отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение, как сообщалось, находится с бабушкой, с ним работает психолог. В региональном министерстве соцполитики пообещали, что уже в понедельник семьей займутся органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над подростком.