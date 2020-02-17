В Калининграде после расстрела семейной пары изучат записи видеокамер

КАЛИНИНГРАД, 17 фев - РИА Новости. Следователи изучают записи с видеокамер наружного наблюдения, на которые попал момент Следователи изучают записи с видеокамер наружного наблюдения, на которые попал момент расстрела семейной пары возле Центрального рынка Калининграда, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

В субботу вечером на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил мужа и его беременную жену и ранил их 13-летнего сына, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. И убитые, и стрелок торговали на рынке овощами. Мотивом преступления, по информации СУСК, могли стать личные неприязненные отношения, такого же мнения придерживается директор Центрального рынка Сергей Званок.

"В ходе производства первоначальных следственных действий изъяты видеозаписи с камер наблюдения, запечатлевшие момент совершения преступления. В настоящее время они детально изучаются следствием. Установлено, что на оружие, из которого подозреваемый стрелял в потерпевших, им получено разрешение в установленном порядке", - сказала Гацко.

Она добавила, что в квартире стрелявшего мужчины был произведен обыск, обнаружена и изъята записка, которую, предположительно, оставил подозреваемый. В ней, по словам Гацко, говорится о длительных неприязненных отношениях, сложившихся между ним и погибшим мужчиной. Из показаний допрошенных свидетелей следует, что конфликт давний, а все началось ссорой из-за неудачно припаркованной машины.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, баллистические, химические, посмертная психиатрическая судебная экспертиза подозреваемому. Расследование уголовного дела об убийстве двух лиц общеопасным способом, а также о покушении на убийство малолетнего общеопасным способом продолжается.