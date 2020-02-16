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Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
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РИА Новости

Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку

16:59 16.02.2020
33104
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Застреливший в субботу вечером семейную пару у Центрального рынка в Калининграде мужчина оставил у себя дома записку с желанием отомстить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина, которая была беременна, от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. Позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работала следственная группа, следователи-криминалисты СУСК РФ по Калининградской области.
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"В доме человека, который расстрелял мужчину и женщину, проведен обыск, найдена записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны", - сообщил собеседник агентства.
Стало известно также, что нападавший и убитая семейная пара долгое время враждовали. Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший занимались продажей овощей, предположительно, скандал произошел из-за места для торговли.
В воскресенье оцепление с места преступления было снято, работа рынка идет в обычном режиме. К месту, где работали погибшие супруги, калининградцы приносят цветы. Сына пары забрала бабушка, с ним работает психолог. В региональном министерстве соцполитики пообещали, что уже в понедельник с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над подростком.
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Расстрел семейной пары в КалининградеКалининградПроисшествия
Популярные комментарии
Бессмысленное и беспощадное преступление.
16 февраля, 17:16
Руслан Тлеуж
3111305
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