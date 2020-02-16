Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку

КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Застреливший в субботу вечером семейную пару у Центрального рынка в Калининграде мужчина оставил у себя дома записку с желанием отомстить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина, которая была беременна, от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. Позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работала следственная группа, следователи-криминалисты СУСК РФ по Калининградской области.

"В доме человека, который расстрелял мужчину и женщину, проведен обыск, найдена записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны", - сообщил собеседник агентства.

Стало известно также, что нападавший и убитая семейная пара долгое время враждовали. Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший занимались продажей овощей, предположительно, скандал произошел из-за места для торговли.