В Калининграде собирают деньги на прощание с парой, убитой возле рынка

КАЛИНИНГРАД, 17 фев - РИА Новости. Предприниматели и покупатели Центрального рынка в Предприниматели и покупатели Центрального рынка в Калининграде , возле которого в субботу была застрелена семейная пара , собирают деньги на организацию похорон погибших, сообщил РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Союз предпринимателей рынков" Павел Черных.

В субботу вечером возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил мужа и его беременную жену, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. Их 13-летний сын физически не пострадал, его госпитализировали, но в тот же вечер отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. И убитые, и стрелок торговали на рынке овощами.

"Объявлен сбор добровольный, среди предпринимателей, в первую очередь, но мы увидели и активность со стороны посетителей. По всей видимости, бизнес они вели очень дружественно, многие приходят, женщины плачут, есть желание помочь. После совещания с управляющей компанией (рынка) решено выделить средства на транспорт на церемонию, оплатить некоторые другие расходы, помочь с организацией похорон", - сказал Черных, отметив, что дата похорон пока не определена.

Ранее сообщалось, что сын погибшей пары находится с бабушкой, с ним работает психолог. В региональном министерстве соцполитики пообещали, что органы социальной защиты помогут оформить документы по опеке над подростком.

"Конечно, мы озадачены тем, как помочь мальчику, который остался сиротой. Есть несколько мыслей, будет объявлен сбор средств на него непосредственно. Мы планируем открыть какой-то счет, на который можно было бы перечислять деньги, чтобы он получил их самостоятельно к совершеннолетию", - добавил Черных.