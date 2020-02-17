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В Калининграде собирают деньги на прощание с парой, убитой возле рынка
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РИА Новости

В Калининграде собирают деньги на прощание с парой, убитой возле рынка

17:09 17.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 17 фев - РИА Новости. Предприниматели и покупатели Центрального рынка в Калининграде, возле которого в субботу была застрелена семейная пара, собирают деньги на организацию похорон погибших, сообщил РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Союз предпринимателей рынков" Павел Черных.
В субботу вечером возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил мужа и его беременную жену, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. Их 13-летний сын физически не пострадал, его госпитализировали, но в тот же вечер отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. И убитые, и стрелок торговали на рынке овощами.
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"Объявлен сбор добровольный, среди предпринимателей, в первую очередь, но мы увидели и активность со стороны посетителей. По всей видимости, бизнес они вели очень дружественно, многие приходят, женщины плачут, есть желание помочь. После совещания с управляющей компанией (рынка) решено выделить средства на транспорт на церемонию, оплатить некоторые другие расходы, помочь с организацией похорон", - сказал Черных, отметив, что дата похорон пока не определена.
Ранее сообщалось, что сын погибшей пары находится с бабушкой, с ним работает психолог. В региональном министерстве соцполитики пообещали, что органы социальной защиты помогут оформить документы по опеке над подростком.
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
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"Конечно, мы озадачены тем, как помочь мальчику, который остался сиротой. Есть несколько мыслей, будет объявлен сбор средств на него непосредственно. Мы планируем открыть какой-то счет, на который можно было бы перечислять деньги, чтобы он получил их самостоятельно к совершеннолетию", - добавил Черных.
В понедельник в СУ СК по региону сказали, что следствие изучает видеозаписи с камер наблюдения, которые запечатлели момент убийства. Установлено, что подозреваемый имел разрешение на оружие, из которого совершено преступление. В квартире стрелявшего мужчины, по данным следственного управления, прошел обыск, изъята предсмертная записка, предположительно, написанная подозреваемым. Из показаний допрошенных свидетелей следует, что конфликт был давним и начался из-за неудачно припаркованной машины.
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Расстрел семейной пары в КалининградеКалининградПроисшествия
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