Защита обжаловала арест отца, бросившего детей в "Шереметьево"

ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Защита обжаловала решение суда об аресте по делу о краже жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который оставил своих маленьких сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Ястребов.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Его обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" УК РФ. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой. Именно за кражу 100 тысяч рублей он был задержан, а в минувшую субботу арестован до 13 апреля. По делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.
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"Решение суда Центрального района Хабаровска о заключении под стражу Гаврилова обжаловано. Все необходимые документы представлены в Хабаровский краевой суд", - сказал Ястребов.
Ранее сообщалось, что дети переданы своей родной матери, у которой новая семья. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы системы контролировать эту семью.
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