Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери

ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Двух мальчиков из Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре , которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево , передали родной матери, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Хабаровского края.

"Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что мальчики устроены в школу и детский сад, с ними по мере необходимости будут работать штатные психологи этих учреждений.

В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет. В их рюкзаке были документы, копия паспорта отца и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья.

Впоследствии детей передали бабушке, живущей в Комсомольске-на-Амуре. У матери мальчиков, как стало известно, новая семья, и она не поддерживала связь с сыновьями и бывшим мужем.

В четверг отца детей задержали в Хабаровске. Против него возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.