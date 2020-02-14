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Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
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РИА Новости

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери

06:09 14.02.2020 (обновлено: 09:29 14.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, передали родной матери, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Хабаровского края.

"Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что мальчики устроены в школу и детский сад, с ними по мере необходимости будут работать штатные психологи этих учреждений.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет. В их рюкзаке были документы, копия паспорта отца и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья.
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
1 февраля, 10:15
Источник: бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы
Впоследствии детей передали бабушке, живущей в Комсомольске-на-Амуре. У матери мальчиков, как стало известно, новая семья, и она не поддерживала связь с сыновьями и бывшим мужем.
В четверг отца детей задержали в Хабаровске. Против него возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.
Параллельно расследуется уголовное дело о халатности чиновников, которые недосмотрели за напряженной обстановкой в семье. Всем расследованием занимается отдел по особо важным делам регионального главка СК.
Аэропорт Шереметьево
3 февраля, 06:14
У брошенных в Шереметьево детей появились временные опекуны
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиМоскваКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
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