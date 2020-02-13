В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево , сообщается на сайте Следственного комитета

Он проходит подозреваемым по нескольким статьям: "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но избивал и их, и жену, а также украл деньги у знакомой.

Расследованием занимается отдел по особо важным делам регионального главка СК.

"Денег нет, кормить нечем"

Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей бросил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска.

В рюкзаке у несовершеннолетних нашли их документы, копию паспорта отца и записку, в которой мужчина объяснил, что не может содержать семью из-за безденежья, и попросил отправить мальчиков в приют, пообещав потом забрать их. Известно, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

В администрации Комсомольска-на-Амуре, где в последнее время жила семья, РИА Новости рассказали, что у педагогов не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Они "были одеты, накормлены, присмотрены, не было заметно, что у них нет мамы".