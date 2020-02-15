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Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
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РИА Новости

Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево

05:21 15.02.2020 (обновлено: 10:10 15.02.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФВиктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска арестовал до 13 апреля жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, оставившего двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей в незнакомом месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.
Как сообщил журналистам в перерыве заседания адвокат Дмитрий Ястребов, суд рассматривал только ходатайство об аресте по делу о краже.
"Представлены доказательства реального займа и ходатайство его знакомой о том, чтобы не подвергать Гаврилова аресту. Остальные вопросы не рассматривались. По делу об оставлении детей в опасности ему назначено обязательство о явке, это не мера пресечения", — сказал Ястребов, уточнив, что речь идет о 100 тысячах рублей.
Виктор Гаврилов во время допроса в Следственном комитете. Стоп-кадр видео
05:01
Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
Следствие, со своей стороны, просило заключить задержанного под стражу на два месяца.
Сам Гаврилов пояснил, что в момент задержания возвращался на Дальний Восток за детьми, которых передали родной матери. Он ссылался на необходимость заботиться о детях и зарабатывать деньги. По его словам, он не избивал бывшую жену, а у знакомой деньги не украл, а занял. В заключение он заверил, что не намерен скрываться от следствия, и попросил следователей разобраться в этой ситуации.
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После вынесения вердикта о мере пресечения Гаврилов заявил журналистам, что не ожидал ареста.
"Я вообще в шоке, я такого не ожидал", — сказал он.
Адвокат, в свою очередь, заявил, что обжалует это решение.
Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска. В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их.
Детей сначала передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, а затем родной матери, у которой сейчас новая семья. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала органы системы профилактики контролировать эту семью.
Гаврилова задержали 13 февраля. Против него возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража".
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
28 января, 08:00
История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
553515731
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиШереметьевоХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Понять и простить.
15 февраля, 06:00
Рулон Обоев
1010016
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