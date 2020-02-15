Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево

Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео

ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Шереметьево , передает корреспондент РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска арестовал до 13 апреля жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, оставившего двух маленьких сыновей в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей в незнакомом месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

Как сообщил журналистам в перерыве заседания адвокат Дмитрий Ястребов, суд рассматривал только ходатайство об аресте по делу о краже.

"Представлены доказательства реального займа и ходатайство его знакомой о том, чтобы не подвергать Гаврилова аресту. Остальные вопросы не рассматривались. По делу об оставлении детей в опасности ему назначено обязательство о явке, это не мера пресечения", — сказал Ястребов, уточнив, что речь идет о 100 тысячах рублей.

Следствие, со своей стороны, просило заключить задержанного под стражу на два месяца.

Сам Гаврилов пояснил, что в момент задержания возвращался на Дальний Восток за детьми, которых передали родной матери. Он ссылался на необходимость заботиться о детях и зарабатывать деньги. По его словам, он не избивал бывшую жену, а у знакомой деньги не украл, а занял. В заключение он заверил, что не намерен скрываться от следствия, и попросил следователей разобраться в этой ситуации.

После вынесения вердикта о мере пресечения Гаврилов заявил журналистам, что не ожидал ареста.

"Я вообще в шоке, я такого не ожидал", — сказал он.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что обжалует это решение.

Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска. В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их.

Детей сначала передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, а затем родной матери, у которой сейчас новая семья. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала органы системы профилактики контролировать эту семью.