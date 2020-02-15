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Шоу-бизнес покорил политику. Теперь политика убивает шоу-бизнес
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РИА Новости

Шоу-бизнес покорил политику. Теперь политика убивает шоу-бизнес

08:00 15.02.2020 (обновлено: 08:06 15.02.2020)
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© AFP 2020 / Thomas SamsonРежиссер Роман Полански с актерами после просмотра своего последнего фильма "Офицер и шпион"
Режиссер Роман Полански с актерами после просмотра своего последнего фильма Офицер и шпион
© AFP 2020 / Thomas Samson
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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За две недели до церемонии вручения премии "Сезар" руководство французской киноакадемии в полном составе ушло в отставку.
Причина — в знаменитом режиссере Романе Полански, чей фильм "Офицер и шпион", фаворит этого года, получил самое большое количество номинаций. Феминистские организации устроили грандиозный скандал и возмутились самой возможностью награждения кинематографиста.

В последние годы истерика на Западе вокруг сексуальных домогательств и иных тем, которые ныне принято сопровождать хештегом #MeToo, привела к тому, что инстинктивной реакцией у многих людей на подобные новости зачастую становится автоматическое отторжение по принципу "если феминистки против, то я — за".

Поэтому стоит напомнить факты. К тому же дело Романа Полански интересно тем, что оно больше, чем частная история отдельного человека, и отражает целый пласт жизни творческой интеллигенции.
Более сорока лет назад, в 1977 году, Полански был официально обвинен в изнасиловании тринадцатилетней девочки. Он накачал ее алкоголем и наркотиками, после чего занялся с ней сексом, причем во всех возможных видах.
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Режиссер заключил сделку со следствием, и статью переквалифицировали с изнасилования на сексуальные отношения с малолетней, в которых Полански признал себя виновным. Однако судья, до того одобривший сделку, изменил свое мнение — и вместо условного приговора без лишения свободы перед кинематографистом замаячил реальный срок.
Полански сбежал от американского правосудия в Европу, где благополучно живет и успешно работает до сих пор.
За прошедшие годы он снял множество замечательных фильмов, подтвердил статус выдающегося режиссера и был обласкан мировой кинообщественностью. Это касалось и Голливуда, регулярно выражавшего Полански поддержку и симпатию, возмущаясь безжалостностью американской правоохранительной системы, которая не оставляла усилий достать беглеца.
Все изменилось с появлением #MeToo, когда у заокеанской творческой интеллигенции открылись глаза и она внезапно осознала, что насиловать детей все-таки нехорошо и за подобное надо отвечать. И ведь есть основания! В последнее время, чтобы сломать жизнь и карьеру человеку, бывает достаточно огульных обвинений и ничем не подтвержденных слов, а в случае с Полански — давнишнее уголовное дело с кучей доказательств. В общем, в 2018 году режиссера таки исключили из Американской академии киноискусств.
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Теперь вот изменения докатились и до Европы, которая все эти годы обеспечивала Полански не только моральную поддержку, но и политическую и правовую защиту, не выдавая его в Соединенные Штаты.
Ситуация усугубляется наличием фильма, оказавшегося в центре внимания. "Офицер и шпион" посвящен "делу Дрейфуса", очень громкому и важному процессу в истории и общественной жизни Франции. На рубеже XIX и XX веков против Альфреда Дрейфуса (еврея по происхождению) было сфабриковано дело о шпионаже в пользу Германии. Тогдашние очень сильные антисемитские настроения во Франции повлияли на развитие событий, а чтобы очистить имя Дрейфуса, потребовалось много времени.

Роман Полански по происхождению — польско-французский еврей. Возмущенные феминистки усмотрели параллели в имеющихся обстоятельствах и заявили, что кинематографист "давит своим авторитетом и пользуется делом Дрейфуса, чтобы реабилитировать себя и предстать жертвой вместо палача".

В общем, негативная шумиха на этот раз оказалась столь значительна, что руководство французской киноакадемии предпочло умыть руки и дружно подало в отставку, "чтобы вернуть спокойствие и чтобы праздник остался праздником".
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Скандал вокруг "Сезара" органично дополнил схожие процессы в двух других самых известных кинопремиях: британской BAFTA и американском "Оскаре". Еще в январе при объявлении номинантов обе академии подверглись критике за недостаточную политическую корректность и проявления расизма. Британская премия стала объектом нападок в социальных сетях под хештегом #BaftasSoWhite ("Слишком белая BAFTA"). За "Оскар" из-за аналогичных обвинений даже вступился Стивен Кинг, за что ему тоже прилетело от возмущенных граждан, заявивших, что "королю ужасов" как белому мужчине было куда проще добиться успеха, чем представителям меньшинств и женщинам.

Нельзя не усмотреть иронии судьбы в том, что Стивен Кинг, известный своими последовательными либерализмом и политкорректностью, стал объектом нападок со стороны сил, для которых он теперь уже недостаточно либерален и политкорректен.

Мы наблюдаем закат эпохи, на протяжении которой представители творческой общественности и шоу-бизнеса выступали в качестве лидеров общественного мнения и были моральным авторитетом для самых широких слоев населения. В давние времена подобное, разумеется, было невозможным, но эра массовой культуры на какой-то момент создала феномен, когда талант и популярность стали восприниматься как синоним ума, порядочности и признак того, что известный человек владеет истинным знанием. Обладатели этого набора достоинств до некоторой степени существовали вне общих для всех остальных правил. Разве можно выдающегося — действительно выдающегося — режиссера судить теми же мерками, что и какого-нибудь среднестатистического реднека? Надо понять, простить и забыть, тем более столько времени прошло.
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Однако все более очевидно, что оговорка "до некоторой степени" в данном случае действительно важна, поскольку этот феномен исчезает буквально у нас на глазах. Причем разрушается он сразу со всех сторон.
Во-первых, многолетняя либеральная радикализация представителей шоу-бизнеса ныне обратилась против них самих, поскольку к ним стали применять их же собственные установки. А во-вторых (и в-главных) — они как претенденты в народные трибуны и носители морально-политической "истины" просто перестают быть интересны широкой аудитории, куда более умеренной и консервативной в своих взглядах.
Состоявшийся неделю назад "Оскар" прошел в полном соответствии с либеральной повесткой, там было все: от антитрамповских заявлений до гостей мужского пола в платьях и на каблуках. Более того, злые языки предположили, что триумф корейской ленты "Паразиты" связан с тем, что американские фильмы-претенденты оказались для киноакадемиков недостаточно прогрессивными в своей идеологии, а то и вовсе обозначили консервативный поворот в Голливуде.
Как бы то ни было, главный итог прошедшей церемонии однозначен: многолетний негативный тренд падения общественного интереса к "Оскару" в этом году оказался подкреплен новым антирекордом по количеству зрителей.
Голливудские звезды могут и дальше превращать шоу-бизнес в политическую трибуну, вот только аудитория свой выбор уже сделала. И не в их пользу.
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Стивен КингРоман ПоланскиФранцияГерманияЕвропаАвторы
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