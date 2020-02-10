Американский актер пришел на "Оскар" в платье и на каблуках

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский актер Билли Портер пришел на церемонию вручения премии "Оскар" в платье и туфлях на каблуках.
Как пишет The New York Times, на дизайнерском платье отражена архитектура Кенсингтонского дворца. Дополнил образ актер туфлями от Джимми Чу на высоком каблуке.
Билли Портер известен ролями в таких сериалах, как "Американская история ужасов", "Поза" и "Закон и порядок".
Девяносто вторая церемония вручения награды Киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал лучшей картиной года, а Хоакин Феникс был признан лучшим актером за роль в фильме "Джокер".
Брэд Питт получил статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде", Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой за "Джуди", Лору Дерн наградили за лучшую роль второго плана в семейной драме "Брачная история".