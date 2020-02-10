Американский актер пришел на "Оскар" в платье и на каблуках

Актер Билли Портер на красной дорожке во время прибытия на церемонию вручения премии "Оскар" в Голливуде

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский актер Билли Портер пришел на церемонию вручения премии " Американский актер Билли Портер пришел на церемонию вручения премии " Оскар " в платье и туфлях на каблуках.

Как пишет The New York Times , на дизайнерском платье отражена архитектура Кенсингтонского дворца. Дополнил образ актер туфлями от Джимми Чу на высоком каблуке.

Билли Портер известен ролями в таких сериалах, как "Американская история ужасов", "Поза" и "Закон и порядок".

Девяносто вторая церемония вручения награды Киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал лучшей картиной года, а Хоакин Феникс был признан лучшим актером за роль в фильме "Джокер".