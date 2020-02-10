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Американский актер пришел на "Оскар" в платье и на каблуках
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РИА Новости

Американский актер пришел на "Оскар" в платье и на каблуках

14:29 10.02.2020 (обновлено: 17:09 10.02.2020)
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© REUTERS / Mike BlakeАктер Билли Портер на красной дорожке во время прибытия на церемонию вручения премии "Оскар" в Голливуде
Актер Билли Портер на красной дорожке во время прибытия на церемонию вручения премии Оскар в Голливуде
© REUTERS / Mike Blake
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский актер Билли Портер пришел на церемонию вручения премии "Оскар" в платье и туфлях на каблуках.
Как пишет The New York Times, на дизайнерском платье отражена архитектура Кенсингтонского дворца. Дополнил образ актер туфлями от Джимми Чу на высоком каблуке.
Билли Портер известен ролями в таких сериалах, как "Американская история ужасов", "Поза" и "Закон и порядок".
Девяносто вторая церемония вручения награды Киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал лучшей картиной года, а Хоакин Феникс был признан лучшим актером за роль в фильме "Джокер".
Брэд Питт получил статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде", Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой за "Джуди", Лору Дерн наградили за лучшую роль второго плана в семейной драме "Брачная история".
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СМИ и критики выбрали лучшие и худшие наряды на "Оскаре"
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КультураЦеремония вручения "Оскара" - 2020Рене ЗеллвегерХоакин ФениксБрэд Питт (Уильям Бредли)Лос-АнджелесВ мире
Популярные комментарии
Страна в го.. .а это важнейшая инфа.
10 февраля, 14:41
Владимир Хорс
5200017
Ему Оскара не дали!? Засудить организаторов и "академиков" до седьмого колена! Этот человек - воплощение расовой, половой и еще какой-нибудь дискриминации!))))
10 февраля, 14:34
Дмитрий
7140001
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