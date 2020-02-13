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2020-02-13T23:57+0300
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Руководство французской киноакадемии ушло в отставку
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РИА Новости

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку

23:57 13.02.2020
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© Фото : Académie des CésarНациональная кинопремия Франции "Сезар"
Национальная кинопремия Франции Сезар
© Фото : Académie des César
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Руководство французской киноакадемии, которая учредила и вручает премию "Сезар", на фоне критики в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
"В честь тех, кто делал кино в 2019 году, чтобы восстановить спокойствие и чтобы праздник кино остался праздником, исполнительный совет Ассоциации развития кино (Академия искусств и технологий кинематографа) принял единогласное решение уйти в отставку. Эта коллективная отставка позволит приступить к полному обновлению руководства", - приводит агентство коммюнике академии.
Как сообщает радиостанция France Bleu, академия столкнулась с серьезным кризисом, связанным с критикой в ее адрес после объявления номинаций на предстоящую церемонию 28 февраля. Среди номинаций лидировал фильм Романа Полански "Офицер и шпион", что вызвало возмущение у части общественности, в том числе феминисток, так как против Полански недавно было выдвинуто обвинение в изнасиловании.
Кроме того, в понедельник 400 деятелей мира кино осудили непрозрачность и отсутствие демократии в академии, а также призвали к проведению глубоких реформ.
Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.
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