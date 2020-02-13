Руководство французской киноакадемии ушло в отставку

"В честь тех, кто делал кино в 2019 году, чтобы восстановить спокойствие и чтобы праздник кино остался праздником, исполнительный совет Ассоциации развития кино (Академия искусств и технологий кинематографа) принял единогласное решение уйти в отставку. Эта коллективная отставка позволит приступить к полному обновлению руководства", - приводит агентство коммюнике академии.