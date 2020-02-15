Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T03:00+0300
https://ria.ru/20200215/1564766495.html
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за границей
https://cdn21.img.ria.ru/images/151067/24/1510672412_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_b7991e008fa7d5e3417f68abdfbc8282.jpg
РИА Новости

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за границей

03:00 15.02.2020
82
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
День памяти придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа Вооруженных сил СССР вернулась на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек.
Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.
Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Историки подсчитали, что после Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии.
С 30 сентября 2015 года военнослужащие России по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в этой стране. По словам президента РФ, они не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние с ней республики. В настоящий момент в Сирии масштабные активные боевые действия завершены, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. С 2015 года в операции приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Икона Правденый Иосиф Обручник с Богоматерью
"В Евангелии оставили шифр": тайна происхождения Христа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
10:47В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
Лента новостейМолния