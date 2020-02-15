День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за границей

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
День памяти придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа Вооруженных сил СССР вернулась на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек.
Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.
Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Историки подсчитали, что после Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии.
С 30 сентября 2015 года военнослужащие России по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в этой стране. По словам президента РФ, они не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние с ней республики. В настоящий момент в Сирии масштабные активные боевые действия завершены, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. С 2015 года в операции приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников