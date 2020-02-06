Группа "1+1 медиа" попросила Зеленского не допустить давления на СМИ

"Мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова на Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", - говорится в открытом письме группы, опубликованном на сайте в четверг.

В письме указывается, что во время обысков в помещении редакции программы "Секретные материалы" одновременно проходили обыски "по месту жительства трех журналистов, которые в разное время работали в редакции управления журналистских расследований". "Следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона… Процессуальные нарушения зафиксированы в протоколе обыска, и мы надеемся на то, что им будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

Также в "1+1 медиа" убеждены, что действия СБ Украины относительно обысков журналистов "противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности". "Действия СБУ не могут рассматриваться иначе, как политический шантаж и способ давления на свободу СМИ", - говорится в письме.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.