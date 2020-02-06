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2020-02-06T18:33+0300
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Группа "1+1 медиа" попросила Зеленского не допустить давления на СМИ
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РИА Новости

Группа "1+1 медиа" попросила Зеленского не допустить давления на СМИ

18:33 06.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Группа "1+1 медиа" после обысков в офисе телеканала, проведенных Службой безопасности Украины, обратилась к властям, в частности к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить политического давления и попыток преследования независимых медиа.
В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.
"Мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова на Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", - говорится в открытом письме группы, опубликованном на сайте в четверг.
В письме указывается, что во время обысков в помещении редакции программы "Секретные материалы" одновременно проходили обыски "по месту жительства трех журналистов, которые в разное время работали в редакции управления журналистских расследований". "Следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона… Процессуальные нарушения зафиксированы в протоколе обыска, и мы надеемся на то, что им будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Также в "1+1 медиа" убеждены, что действия СБ Украины относительно обысков журналистов "противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности". "Действия СБУ не могут рассматриваться иначе, как политический шантаж и способ давления на свободу СМИ", - говорится в письме.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
030101
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Алексей ГончарукАлександр ДубинскийДмитрий РазумковСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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