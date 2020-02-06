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Трамп оправдан. Выстоит ли американская демократия?
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РИА Новости

Трамп оправдан. Выстоит ли американская демократия?

16:12 06.02.2020 (обновлено: 16:21 06.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Эпопея с импичментом Дональда Трампа завершилась ровно так, как прогнозировало большинство экспертов — сенат США, где большинство удерживает Республиканская партия, оправдал президента по обоим пунктам обвинения.
Расклад сил составил 48:52 (статья о превышении полномочий) и 47:53 (воспрепятствование конгрессу). Единственным "ренегатом" среди республиканских сенаторов оказался Митт Ромни, проголосовавший "за" по первому пункту.
По вопросу "что дальше?" у американистов также нет серьезных расхождений: вопреки намерениям демократов, которые рассчитывали сильно ослабить рейтинги Трампа и его шансы на переизбрание, куда более вероятен прямо противоположный результат. Во всяком случае, на фоне происходящего общественная поддержка президента только увеличилась.
Реакция сторон на результаты голосования оказалась, как ни странно, довольно похожей, пусть и с противоположными векторами. По мнению спикера палаты представителей и члена Демпартии Нэнси Пелоси, президент и республиканцы "отвергли систему сдержек и противовесов" и сделали нормой "беззаконие". С аналогичным обвинением, но уже в адрес демократов, выступил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, заявивший, что оппоненты Трампа совершают "нападение на институты власти" США.
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Шалость не удалась
А еще сенатор точно подметил все более отчетливую особенность американского политического процесса в целом: "Одна из сторон решила, что ее поражение означает поломку всей системы, что мы должны буквально разрушить правила и написать новые".
Что характерно, в зависимости от занимаемой позиции данное обвинение может быть обращено в обе стороны. Ведь большинство скандалов вокруг импичмента оказалось связано именно с обоюдными нападками, связанными с якобы вопиющими нарушениями процедуры. Сначала демократы протаскивали дело через контролируемую ими палату представителей с какими-то полусекретными слушаниями, с отказом участвовать в процессе адвокатам Трампа, с затягиванием передачи дела в верхнюю палату. А в сенате уже республиканцы быстренько провели окончательное голосование без заслушивания свидетелей и рассмотрения дела по существу.

Обычно нынешние события в американской внутренней политике оценивают в приложении исключительно к США и их перспективам. Но они не меньше влияют и на мир в целом, в первую очередь — на восприятие демократии как таковой.

Соединенные Штаты Америки на протяжении многих десятилетий действительно выступали образцом для подражания практически для всей планеты, особенно той ее части, где с демократией обстояло не очень хорошо.
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Любые соображения, что, возможно, демократическая форма правления не всем подходит или имеет объективные ограничения для своего успешного функционирования, упирались в аргумент о поразительной устойчивости американской системы, которая благополучно пережила немало тяжелых кризисов, включая затяжную экономическую депрессию, непопулярные военные кампании, убийства президентов и скандалы с отстранением их от должности. Поэтому любые неудачи тех или иных государств со строительством у себя демократии неизменно объяснялись и объясняются по сей день двумя основными причинами: а) недостаточными стараниями и б) (с отчетливо расистским душком) национальной склонностью к авторитаризму.

Правда, в последнее десятилетие блеск американской демократии заметно потускнел в глазах мира. Слишком уж много того, что раньше было скрыто от глаз публики, теперь стало достоянием самой широкой общественности, в том числе за пределами США: нечистоплотность элит, высокий уровень коррупции, запредельные бюджетные распилы и многое другое. Да и Голливуд постарался в обличении грязной изнанки вашингтонского "глубинного государства", и на смену лакирующему реальность сериалу "Западное крыло" пришел "Карточный домик".

Однако теперь, из-за Трампа в Белом доме, ситуация заходит еще дальше. Выясняется, что враждующие части истеблишмента сошлись в столь жестком противостоянии, что не только не могут разрешить конфликт в рамках официальных (и подковерных) процедур, но и готовы ради своей победы посягнуть на американскую систему как таковую.
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Для очень многих стран мира — особенно тех, что проходят по разряду "развивающихся" — происходящее представляет острый практический интерес и касается их самым непосредственным образом.
В конце концов, никакие удары по сложившимся представлениям о демократии как наилучшей — и потому единственно приемлемой — форме правления не могут сравниться по разрушительности последствий с теми, что наносятся по "цитадели демократии" ее собственными руками.
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Нэнси ПелосиМитч МакконнеллДональд ТрампМитт РомниСШААвторыВ мире
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