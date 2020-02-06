Весь кокус в импичменте. Почему Трамп снова выиграл

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Импичмент Дональда Трампа не удался: он не лишился власти, поднял себе рейтинг и под бурные овации выступил перед конгрессом с ежегодным посланием. Предвыборная гонка для республиканцев начинается с триумфа Трампа, а для его оппонентов — с провальной попытки выбрать собственного кандидата в Айове. Четыре месяца противостояния демократов с президентом США закончились победой Трампа. И русские тут ни при чем.

Своего не сдали

Процедура импичмента завершилась. Напрасно президента пытались отстранить от власти "за превышение полномочий и препятствование правосудию". Как и ожидалось, двух третей (точнее — 67) голосов сенаторов обвинение не получило. Для этого нужно было, чтобы к меньшинству демократов — их 45 — присоединились независимые кандидаты и как минимум 20 республиканцев.

Импичменту с самого начала предрекали неудачу. Демократы контролируют палату представителей, поэтому передать дело в сенат им не составило труда. Однако в том, что республиканское большинство поддержит своего лидера на финальной стадии, мало кто сомневался.

Итоговые дебаты состоялись в понедельник, 3 февраля. Эмоциональные речи звучали на Капитолийском холме больше четырех часов. "Могут ли американцы доверять президенту? Короткий, простой, грустный и неопровержимый ответ — нет, не могут", — вынес приговор глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. И попытался убедить республиканцев в том, что они и их лидер — не одного поля ягоды: "Для вас важна правда, и право для вас важно. Вы порядочные. Он же не такой, как вы".

Защита Трампа призывала оставить этот вопрос на усмотрение граждан. Осенью очередные выборы, поэтому отрешать главу государства от должности сейчас не имеет смысла.

Утверждение, что Трамп обещал Киеву в обмен на расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына военную помощь, а также личную встречу с Владимиром Зеленским, признали необоснованным. "Во время телефонной беседы 25 июля президент не выдвигал никаких условий", — отмечено в заявлении защиты. По крайней мере, ни один из свидетелей в палате представителей этого не подтвердил.

Второе обвинение — препятствование правосудию и работе конгресса, по мнению защиты, тоже не имеет силы, так как президент всего лишь отказался давать показания в палате представителей против себя самого.

"Импичмент навечно"

Республиканцы в сенате неоднократно поясняли журналистам, что дело против Трампа "слишком слабое". Но демократы так не считали: они часами выслушивали свидетелей, собрали множество документов, выпустили несколько развернутых отчетов и вели расследование буквально в прямом эфире.

И все же, когда встал вопрос о вызове свидетелей в сенат, республиканцы сетовали, что собирать показания надо было раньше. Сенату следует представлять уже полноценное обвинение. С другой стороны, непонятно, как это можно было сделать, ведь Белый дом запретил своим сотрудникам выступать в нижней палате.

Среди потенциальных свидетелей числился бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Пока сенаторы разбирались с пунктами обвинения, были обнародованы некоторые фрагменты его мемуаров, которые выйдут в марте. По словам Болтона, Трамп сам говорил ему о намерении обменять военную помощь на содействие Киева в очернении Байдена. Трамп все это опроверг.

"Думаю, мы сдернули завесу с абсолютно неподобающего, с точки зрения отцов-основателей, поведения, и народ увидит это совершенно ясно, — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью перед финальным заседанием. — Неважно, что произойдет, ему навечно представлен импичмент. И сейчас сенаторы, пусть у них и не хватает смелости вынести соответствующее наказание, хотя бы признают, что он многое сделал не так".

© AP Photo / Patrick Semansky Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает бумагу с текстом речи президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием © AP Photo / Patrick Semansky Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает бумагу с текстом речи президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием

Кокус-покус

Последняя неделя принесла демократам сразу несколько неприятностей. Во вторник президент, выступая перед конгрессом с докладом "О положении страны", прошелся по социализму и левацким течениям в американской политике.

К тому же возник конфуз со спикером Пелоси. Она вместе с вице-президентом Майком Пенсом стояла за спиной президента. Когда он вручал им копии своей речи, спикер протянула руку для рукопожатия, однако Трамп не ответил на приветствие и вернулся на место. Тогда Пелоси демонстративно разорвала листы с текстом, а потом сказала, что это было самое вежливое из того, что можно было сделать. "Я пыталась найти там хотя бы одну страницу, на которой была бы правда, но не смогла", — добавила она.

Еще один удар нанесли крайне неудачные кокусы — собрания однопартийцев для обсуждения кандидатов и их дальнейшего выдвижения — в штате Айова. Все закончилось хаосом. Система подсчета голосов дала сбой, выяснить, кто победил, удалось спустя почти сутки.

Против Джо Байдена дело на Украине так и не возбудили, но он занял лишь четвертую строчку (15,6 процента голосов). У Элизабет Уоррен 18,3 процента, на втором месте — уступивший четыре года назад Хиллари Клинтон Берни Сандерс с 25,1 процента. А победил 38-летний мэр города Саут-Бенда, выпускник Гарварда, бывший офицер морской разведки и открытый гей Пит Буттиджич. Представителей сексуальных меньшинств среди президентов США пока не было.

© REUTERS / Eric Thayer Кандидат от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова © REUTERS / Eric Thayer Кандидат от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова

Трамп отреагировал на конфуз с кокусом в привычной манере, заявив, что единственный, кто может назвать себя полноправным победителем в Айове, — это он сам. "Кокусы демократов — полная катастрофа, — написал он в твиттере. — Ничего не работает, как и в их управлении страной".

Это действительно серьезная неудача. "В понедельник вечером не потребовалось и иностранного вмешательства, чтобы осветить уязвимые места вокруг выборов-2020, — указали наблюдатели NBC. — Американцы продемонстрировали, что и сами прекрасно распространяют дезинформацию".

Вишенка на торте — рекордные рейтинги Трампа, подскочившие до небывалых высот на фоне заключительного этапа процедуры импичмента. По данным Gallup, с 16 по 29 января президента поддерживали 49 процентов граждан, по измерениям Harvard CAPS/Harris Poll, почти столько же — 46. При этом на вопрос о том, кто мог бы победить Трампа в схватке один на один, больше всего респондентов (31 процент) ответили: Джо Байден.

Сенатор Джон Тюн, заседавший в верхней палате во времена президентства Билла Клинтона, отметил, что Демократическая партия сейчас оказалась в том же положении, что и республиканцы в 1999 году. Тогда рейтинг одобрения Клинтона на фоне импичмента взлетал до 73 процентов.