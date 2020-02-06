Трамп остается угрозой для демократии США, заявила Пелоси

"Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции. Президент остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет", - говорится в опубликованном заявлении Пелоси.