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Трамп остается угрозой для демократии США, заявила Пелоси
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РИА Новости

Трамп остается угрозой для демократии США, заявила Пелоси

02:21 06.02.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Дональд Трамп остается угрозой для демократии США, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси по итогам голосования в сенате по импичменту.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Именно Пелоси в сентябре прошлого года запустила расследование, по итогам которого палата представителей вынесла Трампу импичмент.
"Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции. Президент остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет", - говорится в опубликованном заявлении Пелоси.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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