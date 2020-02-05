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Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
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РИА Новости

Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти

22:18 05.02.2020 (обновлено: 22:28 05.02.2020)
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© AP Photo / Gregory BullАмериканский политик Митт Ромни. Архивное фото
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
© AP Photo / Gregory Bull
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что проголосует за отстранение президента США Дональда Трампа от власти по обвинению в превышении полномочий.
Выступая в сенате, Ромни заявил, что не будет голосовать за оправдание президента на процессе по импичменту, поскольку ему этого не позволяют совесть и присяга.
"Я признаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента", — сказал Ромни. Сенатор пока остается единственным, чья позиция расходится с точкой зрения партии. Действия Ромни имеют символический характер — теперь у Трампа не будет единогласной поддержки республиканского большинства в сенате.
"Суровый вопрос, на который конституция заставляет сенаторов ответить, таков: совершил ли президент действия настолько экстремальные и возмутительные, что они доходят до уровня "тяжких преступлений и проступков". Да, он их совершил", — сказал Ромни.
Ромни является сенатором от Юты, в 2012 году он был кандидатом Республиканской партии в президенты США.
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Голосование по импичменту пройдет около полуночи по московскому времени. Чтобы отстранить президента от власти, требуются голоса 67 сенаторов. Ожидается, что Трамп будет оправдан.
Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против Джо Байдена. Тем самым, говорится в резолюции по импичменту, Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании. Сам президент заявляет, что требовал от украинских властей лишь бороться с коррупцией.
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117151431
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампМитт РомниСШАВ мире
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