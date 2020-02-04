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Геополитика по "конкурентным ценам" от Майка Помпео
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РИА Новости

Геополитика по "конкурентным ценам" от Майка Помпео

08:00 04.02.2020 (обновлено: 10:23 04.02.2020)
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© REUTERS / Kevin Lamarque/PoolГоссекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
© REUTERS / Kevin Lamarque/Pool
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Стремительное турне госсекретаря США Майка Помпео по постсоветским государствам — четыре страны за четыре дня — вполне справедливо оказалось в фокусе внимания политического сообщества и СМИ. Если поездки в Киев высокопоставленных лиц из Вашингтона за последние годы стали обыденными, то первый за четверть века визит подобного уровня в Минск, без сомнения, выбивается из привычного хода событий. А уж в сочетании со встречами с казахстанским и узбекским руководством он так и вовсе производит внушительное (для некоторых — даже зловещее) впечатление.
У большинства экспертов дипломатический вояж госсекретаря получил традиционную уже на протяжении двух десятилетий интерпретацию в рамках концепции "США пытаются вырвать бывшие союзные республики из сферы влияния России". В целом это соответствует действительности. Вот только за знакомыми словами теряются новые реалии, в которых приходится действовать всем сторонам этой геополитической драмы.

Причем у американцев, пожалуй, самое непростое положение. За последние пять лет возникло несколько принципиально новых факторов, существенно влияющих на положение дел на постсоветском пространстве и на возможности Соединенных Штатов действовать в регионе. Прежде всего это: а) Украина, б) Дональд Трамп и в) изменение позиции России.

Евромайдан и государственный переворот в Киеве 2014 года стали геополитическим триумфом США в решении этой самой задачи по отрыву от России бывших республик СССР. Однако спустя пять лет победа все больше напоминает пиррову.
Украина превратилась в чемодан без ручки для Запада и в отрезвляющий пример для ее соседей. Ну а для Москвы она послужила неприятным, но ценным уроком, который заставил окончательно перейти в отношениях с соседями от концепции братских народов к прагматичному взаимовыгодному партнерству. Кроме того, выяснилось, что даже столь масштабная потеря — в экономическом и эмоционально-психологическом смыслах — не способна нанести России фатального удара.
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Что предложил Помпео Киеву и Минску
В общем, вместо того чтобы стать для других стран предметом зависти и образцом для подражания, пополнив тем самым арсенал мягкой силы США, Украина благополучно превратилась в пугало и отягчающее для американцев обстоятельство на постсоветском пространстве.
Что касается Дональда Трампа, то его приход в Белый дом, как известно, ознаменовался резким ужесточением внешней политики. Одним из популярных отечественных мифов последние десятилетия была идея о том, что Соединенные Штаты не допустили ошибки, совершенной Советским Союзом и Российской Федерацией, когда виртуальная лояльность партнеров покупается за реальную и очень серьезную экономическую помощь (субсидии, льготные цены, особые условия сотрудничества и так далее). Оказалось, что Вашингтон наступил на те же грабли — пусть и не в таких масштабах.
Как бы то ни было, три года президентства Трампа прошли под лозунгом: мир должен платить Америке, а не Америка — миру. Это коснулось не только ключевых партнеров — Европы, Китая, Саудовской Аравии, Японии и так далее — с пересмотром соответствующих соглашений, но и государств, втянутых в геополитическое противостояние великих держав. Истории то с выделением, то с заморозкой, то снова с выделением финансовой помощи Украине — часть этого, хотя уж там, казалось бы, речь идет о совершенно незначительных, по американским государственным меркам, суммах в десятки (максимум сотни) миллионов долларов.
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3 февраля, 13:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле не поверили в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии
Забавная история от Помпео с возможными поставками нефти в Белоруссию демонстрирует тот же подход. Его визит пришелся на период обострения претензий Минска к Москве. В подобной ситуации для госсекретаря логичным было бы пообещать те или иные выгоды и бонусы для республики от "разворота на Запад". И он это даже сделал, заявив о готовности американских производителей обеспечить страну энергоресурсами "на сто процентов", но сразу оговорил принципиальное условие — по конкурентным ценам.
А ведь в этом, собственно, и вся суть разногласий между нашими странами, поскольку руководство Белоруссии пытается добиться от российских коллег совсем не конкурентных цен. И даже тут Госдеп не пошел на малейшую двусмысленность в риторике, четко обозначив правила игры и возможного экономического сотрудничества. Так что остается просто ждать, насколько соблазнительными для президента Лукашенко окажутся подобные посулы, а также аморфное заявление Помпео о прогрессе на пути к отмене американских санкций когда-нибудь в будущем.
Это же касается и всех остальных стран, где побывал американский госсекретарь. Как отметил Кремль, отношения тех с Соединенными Штатами, как и с иными державами, — их суверенное право. Любопытно, что усиление независимости и самостоятельности государств напрямую связано с усиливающейся прагматизацией мировой политики, когда во главу угла открыто ставятся национальные интересы и экономические выгоды — и признаются таковые у других.
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Все имеют полное право самостоятельно выбирать тот путь развития и тех партнеров, что им видятся наиболее выгодными и привлекательными. Но и ответственность за последствия сделанного выбора придется нести самим. И тут, конечно, просто невозможно переоценить значение Украины как наглядного пособия для всех желающих.
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РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Если госсекретарь СГА посетил Белоруссию то скоро можно ожидать очередных подлянок от белорусского руководства.
4 февраля, 11:02
AKAndrew Key
4520705
Дядя ты удак? Кому мешал доллар по 8 при Януковиче? А тарифы за газ дешевые кому мешали? При Януковиче, чтобы заплатить за газ своих собак продавать не предлагали. Доинтегрировались.
4 февраля, 13:14
astragabor
2010006
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