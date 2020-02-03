В Кремле не поверили в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии

"По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Москве прозвучавших заявлений и сверхблизкого сближения на встрече представителей США и Белоруссии.