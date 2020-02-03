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В Кремле не поверили в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии
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РИА Новости

В Кремле не поверили в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии

13:20 03.02.2020 (обновлено: 14:18 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Москве прозвучавших заявлений и сверхблизкого сближения на встрече представителей США и Белоруссии.
Госсекретарь США Майк Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
1 февраля, 15:28
МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране
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