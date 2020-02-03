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2020-02-03T09:11+0300
https://ria.ru/20200203/1564166359.html
Что предложил Помпео Киеву и Минску
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РИА Новости

Что предложил Помпео Киеву и Минску

08:00 03.02.2020 (обновлено: 09:11 03.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Госсекретарь США завершил трехдневный тур по Украине, Белоруссии, Казахстану и Узбекистану. Насыщенный график переговоров и встреч нисколько не утомил Майка Помпео. По итогам поездки он не скрывал радости от того, что донес до собеседников главную мысль: Вашингтон не позволит Москве единолично влиять на постсоветские страны. РИА Новости проследило за маршрутом госсекретаря.

Политический путешественник

В Незалежную глава американской дипломатии прибыл на один день. В программе визита — переговоры с Владимиром Зеленским, встречи с руководителем украинского МИДа Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Особым пунктом значилась встреча с главой новой церкви Украины Епифанием Думенко.
Перед началом переговоров Зеленский попытался расставить точки над i в американо-украинских отношениях. Он заявил, что импичмент президента США не только не испортил "теплые отношения двух стран", но и "улучшил" их. Чтобы заверения в дружбе не казались голословными, Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в украинскую инфраструктуру и заняться разработкой черноморского шельфа.
Майк Помпео
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Помпео слушал президента Украины с улыбкой и в знак одобрения время от времени кивал. Слова выбирали тщательно. Накануне в США разгорелся скандал. Выяснилось, что два года назад Трамп требовал уволить американского посла в Киеве Мари Йованович. В итоге Йованович ушла с должности раньше срока. Но на слушаниях по импичменту подтвердила, что Трамп действительно в обмен на военную помощь требовал от Зеленского расследовать махинации на Украине Хантера Байдена — сына своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена.
Впрочем, и сам Помпео отличился на украинском направлении. За пару дней до визита в Киев госсекретарь в эфире одной из радиостанций отвечал на вопросы слушателей. Основной темой была американская политика в Иране, но журналистка задала вопрос и по Украине. Глава внешнеполитического ведомства накричал на нее, сказал, что граждан США не волнует Украина, и усомнился в том, что его собеседница хотя бы найдет Киев на карте мира. Потом пришлось извиняться.
В украинской столице на вопрос, почему до сих пор не состоялся визит Зеленского в США, госсекретарь пытался отвечать убедительно.
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"Нам нужно найти время и возможности для этой встречи. Президента Зеленского мы всегда рады приветствовать в Вашингтоне", — сказал Помпео.
Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что отправится в США, если стороны смогут договориться "о чем-то выгодном".
"Политическим путешественником, как мои предшественники, я быть не хочу", — пояснил Зеленский.
Главной интригой встречи была реакция Вашингтона на предложение президента Украины вовлечь США в урегулирование ситуации на юго-востоке страны. Иначе, по его мнению, "деоккупация" Крыма и Донбасса невозможна. Помпео заверил Зеленского, что американцы и так внимательно следят за переговорами по Донбассу и не намерены отказываться от антироссийских санкций. "США никогда не признают Крым территорией России", — заверил госсекретарь.
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Говоря о результатах визита Помпео в Киев, украинский политолог Константин Скоркин отметил, что главная его цель — демонстрация позитивной двусторонней повестки — достигнута. "Госсекретарь показал, что, независимо от импичмента, Белый дом дорожит отношениями с Украиной и от помощи Киеву не отказывается. Для Зеленского главной задачей на переговорах было выпутаться без потерь из истории с отношением к импичменту и сохранить поддержку американцев", — пояснил РИА Новости эксперт.
Политолог напоминает, что в 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко взял сторону демократов на президентских выборах в США. "Зеленский сейчас расхлебывает это наследие и стремится вообще не комментировать набирающую обороты предвыборную кампанию. Но если победу в этом году одержит демократ, то украинскому лидеру припомнят его обещания помочь в расследовании дела сына Байдена", — убежден Скоркин.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Посмотреть на "белорусскую диктатуру"

Едва прибыв в Белоруссию, Помпео сделал громкое политическое заявление.
"Мы не просим Минск выбирать между нами или Москвой. Вашингтон с пониманием относится к российско-белорусскому сотрудничеству. Мы ведем речь о восстановлении дипломатических отношений", — уверял глава Госдепа. В подтверждение своих слов гость сообщил, что скоро в Минск вернется американский посол. Дипмиссия США в Белоруссии пустует с 2008 года. Тогда из-за введения западных санкций Александр Лукашенко отозвал посла из Вашингтона. Американцы ответили зеркально.
Лукашенко не скрывал радости. Беседу с Помпео он начал со слов благодарности.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
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"Хорошо, что вы рискнули приехать в Минск и посмотреть, что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия", — начал президент. И тут же пояснил, чем белорусская "диктатура" отличается от других. "У нас все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает", — пошутил Лукашенко.
Но потеплевшее отношение США к Белоруссии не ограничится восстановлением работы посольств. Помпео дал понять, что не исключает снятия санкций против страны. Но увязал это с улучшением ситуации в области прав человека. Затронул госсекретарь и экономическое сотрудничество — снова с оговорками: рассуждать об инвестициях американского бизнеса можно лишь после вступления Белоруссии в ВТО.
Не обошел вниманием руководитель Госдепартамента и проблему с поставками энергоресурсов. Он сказал, что Белый дом следит за переговорами Минска с российскими поставщиками о цене газа. "США хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на сто процентов по конкурентным ценам. Вы не должны поддаваться какой-то силе, определяйте сами собственные приоритеты", — сказал Помпео.
Лукашенко заверил американского чиновника в незыблемости суверенитета Белоруссии. После переговоров он заявил, что "нашел понимание" с американцами по ряду направлений.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
1 февраля, 21:59
В Совфеде прокомментировали визит Помпео в Белоруссию
В итогах визита Помпео белорусский политолог Денис Мельянцов видит знак того, что отношения Минска и Вашингтона выходят на новый уровень.

"Нормализация двусторонних отношений началась в 2015 году, когда Минск выступил посредником урегулирования конфликта в Донбассе. На нынешнем этапе уже необходимы визиты и встречи на более высоком уровне", — пояснил РИА Новости Мельянцов.

Эксперт полагает, что в условиях непростых отношений с Москвой Лукашенко пытается найти баланс в контактах с Западом. Но о переориентации Белоруссии речи не идет. "Визит Помпео — демонстрация того, что Россия не полностью контролирует постсоветские страны. У американцев все еще остаются в этом регионе свои интересы, и они могут влиять на внутренние процессы", — отмечает Мельянцов.
Собеседник РИА Новости не считает наивными попытки президента Лукашенко диверсифицировать поставки энергоресурсов, хотя и признает, что российская нефть все равно дешевле.
"В диалоге с альтернативными поставщиками энергоресурсов важна не только цена вопроса, но и политический контекст. Лукашенко показывает Москве, что не останется один в случае, если переговоры по нефти окончательно провалятся", — пояснил белорусский политолог. А поставки энергоресурсов из США он считает вполне реальными.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 01:45
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию

США плюс-минус Центральная Азия

Узбекистан и Казахстан госсекретарь США в последний раз посещал в 2015 году. Тогда этот пост занимал демократ Джон Керри. По итогам визита была создана переговорная площадка "Центральная Азия плюс США" (С5+1). Но смена администраций в Белом доме привела к тому, что интерес к региону пропал.
Прошлым летом, когда Трамп заявил, что находится в полушаге от подписания соглашения с талибами и властями Афганистана об урегулировании конфликта, интерес к формату С5+1 внезапно проснулся. В регион прибыл помощник госсекретаря Дэвид Хейл. Дело в том, что Узбекистан и Казахстан не раз выступали посредниками в межафганском урегулировании. Вдобавок ко всему в силу географической близости именно Центральная Азия ощутит на себе негативные последствия, если консенсус по Афганистану так и не будет достигнут.
Но не только афганский фактор вернул интерес американцев к Центральной Азии. За пять лет с момента последнего визита главы Госдепартамента в двух ключевых странах региона — Узбекистане и Казахстане, которые как раз и посетил Помпео — сменилась власть. Поэтому поездка в эти страны — еще и знакомство с новыми политическими элитами.
Дополнительный повод для встречи: в ближайшее время США обнародуют новую стратегию по Центральной Азии. Она описывает направления сотрудничества с регионом во всех сферах, и прежде всего — в вопросах безопасности.
В Казахстане, встретившись с президентом Касым-Жомартом Токаевым, Помпео призвал местный бизнес расширять дружбу с американцами. "Партнерство с компаниями США обеспечит самый лучший результат для любого государства", — уверял он. Вашингтонский гость встретился также с главой Совбеза и "лидером нации" Нурсултаном Назарбаевым. Тема переговоров та же — взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений, включая вопросы безопасности.
"Визит Помпео и встреча с Токаевым и Назарбаевым политически подкрепила произошедший в Казахстане транзит власти и окончательно легитимировала нового президента страны", — подвел итоги казахстанский эксперт Данияр Косназаров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Вчера, 15:27
Токаев предложил Трампу встречу в Казахстане

Не первая скрипка

Шавкат Мирзиёев находится у власти почти столько же, сколько и Дональд Трамп. За это время президент Узбекистана удостоился всевозможных похвал от России, Китая, Европы за начатые в стране реформы. Американцы тоже не раз говорили, что поддерживают преобразования в республике. Но хвалили Мирзиёева в основном помощники Трампа. Поэтому приезд госсекретаря США в Ташкенте ожидали с особым трепетом.
Впрочем, волноваться не стоило. Помпео был дружелюбен и красноречив. Он поддержал все реформы в Узбекистане и выступил за расширение связей с США.
Не обошел Помпео и тему, которая несколько месяцев будоражит узбекскую общественность: Ташкент может стать наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС). Помпео посоветовал прежде подумать о членстве в ВТО.
Афганскую проблематику Помпео поднял на переговорах в формате С5+1, прошедших в Ташкенте. На них присутствовали главы МИД Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.
Консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров полагает, что США понимают: для Центральной Азии приоритетным останется сотрудничество с Россией и Китаем. Однако полностью уступать этим странам влияние в регионе американцы не намерены. "Узбекистан и Казахстан рассматривают США скорее как альтернативного партнера. Играть первую скрипку в регионе американцы не могут просто в силу географической отдаленности. Но визит Помпео показал, что и имеющиеся позиции не сдадут", — считает собеседник РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 12:14
Эксперт рассказал, зачем Вашингтону встреча в Ташкенте
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Майк ПомпеоШавкат МирзиеевАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУзбекистанБелоруссияСШАКазахстанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наобещают золотые горы, а в результате - получатся очередные колонии. Долой доллар, из экономики нашей страны!!!
3 февраля, 08:26
Полковник Васин
3421003
Лукошенко теперь наверно и в Москву в мае не поедет... Вообще не удивлюсь ни разу.
3 февраля, 08:45
Винсент Вега
3231101
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