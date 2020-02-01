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В Госдуме назвали встречу Лукашенко и Помпео "манипулированием"
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РИА Новости

В Госдуме назвали встречу Лукашенко и Помпео "манипулированием"

16:49 01.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин назвал "манипулированием" встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, уточнив, что Белоруссия пытается продемонстрировать России, что у Минска могут появиться другие союзники.
Ранее Помпео посетил Белоруссию в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США ранее называли стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
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"Это манипулирование. Для того, чтобы состоялся разворот (к США – ред.) много чего должно произойти и в самих США в том числе … Чем проблемнее отношения у России с Белоруссией – все равно, по какому поводу, тем больше желания США этим воспользоваться и тем больше желания с некоторых пор у самой Белоруссии поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся", - сказал РИА Новости Затулин.
Депутат отметил, что никакой трагедии в улучшении отношений США и Белоруссии он не видит. Более того, депутаты комитета по делам СНГ выступали за то, чтобы Белоруссия нормализовала свои отношения с США, Западом и всем миром.
"Но когда речь заходит о вот этих играх вокруг нефти, то это даже смешно. Помпео, который не является нефтяным дилером и Лукашенко, который заинтересован только в том, чтобы мы тут перепугались не на шутку", - подчеркнул Затулин.
Ранее Помпео заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100% и по конкурентным ценам.
Затулин отметил, что Лукашенко в Белоруссии, как и Шеварднадзе в Грузии, для Запада - просто элементы шахматной доски, которые можно снять в любой момент и заменить их на другие, с более незапятнанной кредитной политической историей с точки зрения Запада.
"Президент Лукашенко по-хорошему влюблен … в Белоруссию, это не позволяет ему видеть вещи более объективно", - заключил Затулин.
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Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссияСШАВ мире
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