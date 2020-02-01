США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.

"США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам", — сказал он журналистам в Минске.

Госсекретарь напомнил, что США — самый крупный производитель энергоресурсов в мире.

"И все, что вам нужно, — обратиться к нам", — добавил он.

Вместе с тем, говоря об экономическом сотрудничестве, Помпео отметил, что необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. "Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Белоруссии раскрыть свой торговый потенциал", — считает госсекретарь.

Он также напомнил, что Минск и Вашингтон успешно сотрудничают в сфере безопасности, в борьбе с наркотрафиком и преступностью, и выразил надежду, что это сотрудничество будет еще больше расширяться.

Помпео прибыл в Минск с визитом в рамках евразийского турне. Как заявляли в Госдепе, цель этой поездки — стремление подчеркнуть приверженность США "суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии" и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений.

Вопрос о нефти

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.

На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе он рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось также, что Белоруссия уже получила первую партию нефти из Норвегии.