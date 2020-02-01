США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
"США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам", — сказал он журналистам в Минске.
Госсекретарь напомнил, что США — самый крупный производитель энергоресурсов в мире.
"И все, что вам нужно, — обратиться к нам", — добавил он.
Вместе с тем, говоря об экономическом сотрудничестве, Помпео отметил, что необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. "Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Белоруссии раскрыть свой торговый потенциал", — считает госсекретарь.
Он также напомнил, что Минск и Вашингтон успешно сотрудничают в сфере безопасности, в борьбе с наркотрафиком и преступностью, и выразил надежду, что это сотрудничество будет еще больше расширяться.
Помпео прибыл в Минск с визитом в рамках евразийского турне. Как заявляли в Госдепе, цель этой поездки — стремление подчеркнуть приверженность США "суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии" и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений.
Вопрос о нефти
Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.
На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе он рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось также, что Белоруссия уже получила первую партию нефти из Норвегии.
При этом Лукашенко подчеркивал, что Минск не отказывается от российской нефти, но собирается таким образом диверсифицировать поставки.
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