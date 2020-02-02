Тимошенко "выставила на продажу" партию Зеленского

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко разместила на своей странице в фейсбуке объявление о продаже партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
"У меня есть объявление: "Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", — написала она.
Парламентарий пояснила, что вырученные деньги не смогут погасить внешние долги страны, однако эта "сделка" избавит Украину от "Зе-невежества" и "Зе-цинизма".
Так Тимошенко прокомментировала высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который посоветовал пожилой украинке, пенсия которой составляет две тысячи гривны (порядка 5 100 рублей), продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами за коммунальные платежи.
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