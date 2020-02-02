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2020-02-02T02:51+0300
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Тимошенко "выставила на продажу" партию Зеленского
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РИА Новости

Тимошенко "выставила на продажу" партию Зеленского

02:51 02.02.2020
20452
© РИА Новости / СтрингерЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко разместила на своей странице в фейсбуке объявление о продаже партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
"У меня есть объявление: "Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", — написала она.
Парламентарий пояснила, что вырученные деньги не смогут погасить внешние долги страны, однако эта "сделка" избавит Украину от "Зе-невежества" и "Зе-цинизма".
Так Тимошенко прокомментировала высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который посоветовал пожилой украинке, пенсия которой составляет две тысячи гривны (порядка 5 100 рублей), продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами за коммунальные платежи.
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Позже Брагар извинился за свои слова. Замглавы фракции и глава пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук также заявила в фейсбуке, что ее фракция не одобряет слова депутата и также принесла извинения.
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Евгений БрагарПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЕвгения КравчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"В мире
Популярные комментарии
А чего это Юлия Владимировна чужим имуществом распоряжается? Вот если бы настоящие хозяева объявление дали ... . Колмойский например.
2 февраля, 03:14
lizander_57 Лизандер
9110000
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