Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

"Прожить в этих условиях трудно. <...> Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество, поскольку субсидия предоставляется независимо от имущественного состояния. <…> Если собака во дворе, элитной породы, — то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить", — ответил на это депутат.