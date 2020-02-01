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2020-02-01T17:59+0300
https://ria.ru/20200201/1564146291.html
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
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РИА Новости

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

17:49 01.02.2020 (обновлено: 17:59 01.02.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Євгеній Брагар / Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
CC BY-SA 4.0 / Євгеній Брагар /
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
В эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина" пенсионерка поинтересовалась у Брагара, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии.
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"Прожить в этих условиях трудно. <...> Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество, поскольку субсидия предоставляется независимо от имущественного состояния. <…> Если собака во дворе, элитной породы, — то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить", — ответил на это депутат.

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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в России проблемм нет. Батоны блокадникам раздают. У нас социальное обеспечение стариков не достижимого, для той же европы, уровня. Гордимся.
1 февраля, 18:55
DIDenis Inkognito
570111048
Тогда пусть её выселяют из квартиры на улицу как хотят сделать в России (( Всех неплательщиков на улицу )) - Только вот государство не понимает чем это может для них обернуться . . .
1 февраля, 19:37
Vladimir Chawla
39104025
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