Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
В эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина" пенсионерка поинтересовалась у Брагара, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии.
"Прожить в этих условиях трудно. <...> Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество, поскольку субсидия предоставляется независимо от имущественного состояния. <…> Если собака во дворе, элитной породы, — то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить", — ответил на это депутат.